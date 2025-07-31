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«Иноекино» представило трейлер аниме «Призрак в доспехах» 1995 года, который скоро выйдет в кино

Фото: Production I.G

Компания «Иноекино» опубликовала новый дублированный трейлер культового киберпанк-аниме «Призрак в доспехах» 1995 года Мамору Осии. Фильм, которому в этом году исполняется 30 лет, впервые выйдет в российский прокат 28 августа.

Картину покажут в новой 4К-реставрации. Сеансы пройдут на японском языке с русскими субтитрами, а также в двух вариантах дубляжа.

Видео:«Иноекино»

Мультфильм основан на одноименной манге Масамунэ Сиро 1989 года. Сюжет разворачивается в 2029 году, когда киборги ходят по улице, а человеческий мозг может быть напрямую подключен к Сети. Майор из элитного спецподразделения полиции начинает расследование дела о загадочном кибертеррористе по прозвищу Кукловод, который способен взламывать сознание людей. Погружаясь в расследование, полицейский начинает сомневаться в своей собственной идентичности.

Как отмечали в компании «Иноекино», «Призрак в доспехах» — один из важнейших анимационных фильмов в истории. Он оказал колоссальное влияние на всю современную фантастику, включая «Матрицу», «Аватар», «Бегущего по лезвию 2049» и Cyberpunk 2077.

При этом Мангу Масамунэ Сиро неоднократно экранизировали. После фильма 1995-го в 2002 году вышел телевизионный аниме-сериал «Ghost in the Shell: Stand Alone Complex», а в 2013 году — «Ghost in the Shell: Arise». Первый полнометражный фильм под названием «Ghost in the Shell: Stand Alone Complex — Solid State Society» вышел в прокат в 2006 году. Еще 11 лет спустя Руперт Сандерс снял по мотивам оригинального фильма одноименный фантастический боевик со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Недавно студия Science SARU анонсировала новый аниме-сериал по манге «Призрак в доспехах», которое выйдет в 2026 году.

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