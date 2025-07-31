«Иноекино» представило трейлер аниме «Призрак в доспехах» 1995 года, который скоро выйдет в кино

Мультфильм основан на одноименной манге Масамунэ Сиро 1989 года. Сюжет разворачивается в 2029 году, когда киборги ходят по улице, а человеческий мозг может быть напрямую подключен к Сети. Майор из элитного спецподразделения полиции начинает расследование дела о загадочном кибертеррористе по прозвищу Кукловод, который способен взламывать сознание людей. Погружаясь в расследование, полицейский начинает сомневаться в своей собственной идентичности.