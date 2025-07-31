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Дизайнеры кукол Барби погибли в ДТП в Италии

Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Дизайнеры и коллекционеры кукол Барби Марио Пальино и Джанни Гросси погибли в автокатастрофе на севере Италии. Об этом сообщает ANSA.

ДТП произошло на автомагистрали A4 Турин ― Милан. Автомобиль дизайнеров врезался лоб в лоб с машиной, за рулем которой находился 82-летний Эджидио Чериано. Он выехал на магистраль после пункта оплаты на полосу встречного движения и спровоцировал столкновения.

В результате погибли четверо ― сам Чериано, Пальино и Гросси, а также пассажир в их автомобиле. Еще одна девушка, находившаяся в машине дизайнеров, находится в критическом состоянии в больнице.

Модельер Пальино и арт-директор Гросси основали компанию Magia 2000 в 1999 году и за эти годы не раз сотрудничали с Mattel, создавая куклы, наряды и специальные коллекции. В 2015-м одну из их работ продали на благотворительном аукционе за 15 тыс. евро.

Самые известные куклы дизайнеров ― Барби в образах знаменитостей, включая Леди Гагу, Шер, Сару Джессику Паркер, Мадонну и Фриду Кало. Одним из последних произведений Пальино и Гросси стала кукла Мэрилин Монро, одетая в наряд, вдохновленный творчеством Энди Уорхола.

После новостей о трагедии производитель Барби — компания Mattel — заявила в соцсетях: «Команда Barbie потрясена смертью Марио Пальино и Джанни Гросси — двух любимых авторов и наших давних партнеров, которые привнесли радость и искусство в мир Барби под брендом Magia 2000».

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