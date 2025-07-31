Дизайнеры кукол Барби погибли в ДТП в Италии

Модельер Пальино и арт-директор Гросси основали компанию Magia 2000 в 1999 году и за эти годы не раз сотрудничали с Mattel, создавая куклы, наряды и специальные коллекции. В 2015-м одну из их работ продали на благотворительном аукционе за 15 тыс. евро.