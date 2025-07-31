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Netflix выпустит фильм Цоу Ши-Чин «Левша». Над сценарием работал Шон Бейкер

Фото: Netflix

Дебютный сольный фильм тайваньско-американской режиссерки Цоу Ши-Чин «Левша» выпустит Netflix, сообщает IndieWire. Ранее картина была представлена на «Неделе критики» на Каннском кинофестивале 2025 года. Премьера на Netflix назначена на 28 ноября.

По сюжету мать и двое дочерей возвращаются в столицу Тайваня Тэйбэй после нескольких лет, проведенных в селе. Они пытаются свести концы с концами и начинают торговать на рынке. Все меняется, когда консервативный дедушка говорит внучке-левше не пользоваться «дьявольской рукой». Раскрываются семейные тайны.

«Идея „Левши“ родилась у меня в юности, — делится Цоу. — Когда я впервые предложила ее Шону, она ему понравилась. Мы начали вместе писать сценарий, и после каждого совместного проекта возвращались к нему. Но время для съемок все не наступало — нужно было найти финансирование, заинтересовать людей. Сейчас я понимаю: все дело в своевременности. Для „Левши“ этот момент настал. Для моего возвращения в режиссуру — тоже».

Сценарий «Левши» написан Цоу совместно с Шоном Бейкером. Он также выступил одним из продюсеров. Цоу и Бейкер работают вместе уже более 20 лет. Цоу — продюсерка большинства фильмов Бейкера: «Проекта Флорида», «Старлетки», «Мандарина» и «Красной ракеты». Она также работала над костюмами в «Старлетке» и «Мандарине». Цоу и Бейкер вместе срежиссировали, написали сценарий и смонтировали драму «На вынос» о нелегальном китайском иммигранте, проживающем в Нью-Йорке и работающем курьером.

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Шон Бейкер