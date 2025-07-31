Netflix выпустит фильм Цоу Ши-Чин «Левша». Над сценарием работал Шон Бейкер

«Идея „Левши“ родилась у меня в юности, — делится Цоу. — Когда я впервые предложила ее Шону, она ему понравилась. Мы начали вместе писать сценарий, и после каждого совместного проекта возвращались к нему. Но время для съемок все не наступало — нужно было найти финансирование, заинтересовать людей. Сейчас я понимаю: все дело в своевременности. Для „Левши“ этот момент настал. Для моего возвращения в режиссуру — тоже».