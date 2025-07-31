Участница южнокорейской кей-поп-группы призналась, что учит русский язык накануне концертов в России

Коллектив выступит 9 августа в Москве и 10 августа в Петербурге. «Поскольку это наш первый визит в Россию, я стараюсь выучить хотя бы базовые фразы и простое приветствие на русском — чтобы порадовать фанатов и показать уважение!» — сказала Сонхе.