Участница южнокорейской кей-поп-группы призналась, что учит русский язык накануне концертов в России

Корейская звезда кей-попа Сонхе из группы Young Posse учит русские слова перед концертами в России. Об этом певица рассказала в интервью «Газете.ру».
Коллектив выступит 9 августа в Москве и 10 августа в Петербурге. «Поскольку это наш первый визит в Россию, я стараюсь выучить хотя бы базовые фразы и простое приветствие на русском — чтобы порадовать фанатов и показать уважение!» — сказала Сонхе.
Young Posse основали в 2023 году. В состав группы входят: Сонхе, Енджон, Джиана, Доын и Джиын. Самые известные треки квинтета — «XXL», «Macaroni Cheese», «ATE THAT» и «POSSE UP!». 2 марта этого года у группы вышел первый студийный альбом «Cold».
Многие музыканты из Южной Кореи проявляют особую любовь и интерес к России, активно изучая язык, культуру и даже сферу моды. Например, в марте солистка кей-поп-квартета Blackpink Дженни Ким надела платье от российского бренда Yanina Couture для съемок тизера сольного альбома. В коротком ролике на трек «Zen» Дженни предстала в образе из коллекции Phoenix SS 2024. Это черное бархатное платье с имитацией массивного ожерелья из камней и удлиненными рукавами, напоминающими крылья.