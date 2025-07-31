Вышел дублированный трейлер «Новой волны» Ричарда Линклейтера

«Экспонента фильм» поделилась с «Афишей Daily» дублированным трейлером фильма «Новая волна». Картина Ричарда Линклейтера выйдет в российский прокат 6 ноября.
Черно-белая лента рассказывает о съемках дебютного фильма Жана -Люка Годара 1959 года «На последнем дыхании». Она выполнена в духе и визуальной стилистике оригинальной картины, ставшей ключевой для французской новой волны.
Роль Годара исполнил Гийом Марбек. В фильме также снялись Зои Дойч в образе американской актрисы Джин Сиберг и Обри Дюллен в роли ее французского партнера Жана-Поля Бельмондо.
Это первый проект Ликлейтера, полностью снятый на французском языке. Он назвал свою работу «любовной открыткой» французской новой волне.
Премьера «Новой волны» состоялась в основной программе Каннского кинофестиваля, где лента получила 11-минутные овации от зрителей.