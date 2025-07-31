Мэтт Деймон и Кен Дженнингс выиграли 1 млн долларов в «Кто хочет стать миллионером?»

Американский актер Мэтт Деймон и чемпион по телевикторине «Jeopardy!» Кен Дженнингс приняли участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?» и забрали главный приз. Они передали выигрыш в благотворительную организацию Деймона Water.org, продвигающую глобальный доступ к чистой питьевой воде.
Во время ответа на решающий вопрос «Какое слово описывает один из самых прекрасных звуковых эффектов природы — шум листьев деревьев на ветру?» участники использовали подсказку 50/50. Правильным ответом оказалось susurrus — шепот листвы.
Перед ответом на финальный вопрос дуэт также совершил символический звонок другу Брэду Раттеру, победителю телевикторины «Jeopardy!». Тем самым Дженнингс и Деймон повторили знаменитый жест первого победителя «Кто хочет стать миллионером?» Джона Карпентера. «Мы смогли повторить культовый момент Джона Карпентера с его „Эй, Брэд! Мы сейчас выиграем миллион долларов!“», — рассказал Дженнингс. Этот момент не вошел в финальную версию шоу из‑за ограничений по времени.
Поставить Деймона и Дженнингса в пару придумал ведущий «Кто хочет стать миллионером?» Джимми Киммел.
Дженнингс и Деймон не были знакомы, но сразу нашли общий язык за кулисами. «Конечно, я обожал его работы, и у меня всегда было впечатление, что он невероятно убедителен в ролях умных персонажей, — признался Дженнингс. — В „Умнице Уилле Хантинге“, само собой. Но также в „Круглосуточных тусовщиках“, „Марсианине“, даже фильмах о Джейсоне Борне. Смотришь на него и думаешь: „Он производит впечатление простого парня, за которым скрывается острый ум“. И в жизни он оказался именно таким».