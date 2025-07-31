Мэтт Деймон и Кен Дженнингс выиграли 1 млн долларов в «Кто хочет стать миллионером?»

Дженнингс и Деймон не были знакомы, но сразу нашли общий язык за кулисами. «Конечно, я обожал его работы, и у меня всегда было впечатление, что он невероятно убедителен в ролях умных персонажей, — признался Дженнингс. — В „Умнице Уилле Хантинге“, само собой. Но также в „Круглосуточных тусовщиках“, „Марсианине“, даже фильмах о Джейсоне Борне. Смотришь на него и думаешь: „Он производит впечатление простого парня, за которым скрывается острый ум“. И в жизни он оказался именно таким».