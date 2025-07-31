Российский миллиардер купил права на альбом Гуфа, чтобы удалить его

Позже Рыбаков смог взяться за ум, и его дела пошли в гору. «Мне хочется, чтобы молодое поколение не совершало моих ошибок. И для того, чтобы лишний раз они не были спровоцированы, я удалю „Город Дорог“ со всех площадок. Это мой подарок всем русскодумающим людям», — заявил он.