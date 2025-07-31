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Российский миллиардер купил права на альбом Гуфа, чтобы удалить его

Фото: @therealguf

Миллиардер из российского списка Forbes Игорь Рыбаков выкупил права на дебютный альбом Гуфа «Город дорог». Об этом пиар-директор бизнесмена Глеб Климентьев рассказал Ura.Ru.

Рыбаков выкупил права на пластинку, чтобы удалить ее со всех площадок. По мнению предпринимателя, «Город дорог» романтизирует разгульный образ жизни.

Миллиардер пояснил, что в конце нулевых много гулял, пил алкоголь и слушал дебютный альбом Гуфа. «[Альбом] романтизирует подобный образ жизни. И скажу честно: тогда я чуть не лишился всего, включая семью», — отметил он.

Позже Рыбаков смог взяться за ум, и его дела пошли в гору. «Мне хочется, чтобы молодое поколение не совершало моих ошибок. И для того, чтобы лишний раз они не были спровоцированы, я удалю „Город Дорог“ со всех площадок. Это мой подарок всем русскодумающим людям», — заявил он.

Бизнесмен приобрел права на релиз у продюсера и гендиректора «Монолит Рекордс» Антона Пронина. Сумма сделки составила 95 млн рублей.

Игорь Рыбаков родом из Магнитогорска Челябинской области. Он ― совладелец корпорации «Технониколь», которая производит кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. У компании десятки заводов и 7 научных подразделений. Рыбков занимает 58-е место в списке российских миллиардеров от Forbes. Его состояние оценивается в 2,4 млрд долларов.

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