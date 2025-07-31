Экс-барабанщик Oasis рассказал, почему его уволили из группы: он мешал спать Ноэлу Галлахеру

Бывший барабанщик Oasis Тони МакКэрролл рассказал о событиях, которые привели к его уходу из группы в 1995 году. Причиной стал конфликт с Ноэлом Галлахером, гитаристом и главным автором песен группы, поделился МакКэрролл в интервью The Sun.
Барабанщик вспомнил случай в Париже — в 1995 году группа сыграла там два концерта: 20 апреля и 7 ноября. В отеле он и Ноэл были соседями по номерам, но МакКэрролл об этом не знал. Ночью он и девушка, с которой он познакомился, громко ссорились. «На следующий день во время саундчека Ноэл заявил на весь зал: „Если еще раз разбудишь меня — вылетишь из группы, приятель“. Я ответил: „Не смей так со мной разговаривать“. Через несколько недель мне вручили расчет», — рассказал МакКэрролл.
Несмотря на многочисленные конфликты, тогда барабанщик не воспринял слова Ноэла всерьез: «Угрозы сыпались каждый день, но это была просто бравада. Я никогда не думал, что дело дойдет до такого — потерять место в группе». Сейчас МакКэрролл не против примирения. «Сел бы я с Ноэлом за чашкой чая и спросил: „Ну и что, черт возьми, это было, дружище?“. Да, я бы это сделал», — поделился музыкант.
МакКэрролл — сооснователь Oasis. Он участвовал в записи дебютного альбома «Definitely Maybe» и синглов «Whatever» и «Some Might Say». После увольнения МакКэрролла в 1995 году в группу приняли Алана Уайта, прежде барабанщика Starclub. В книге «Oasis The Truth: My Life As Oasis’s Drummer Tony McCarroll» МакКэрролл писал, что активно участвовал в создании нескольких песен Oasis — в том числе «Supersonic» — несмотря на то, что Ноэл Галалгер указан как единственный автор.
После ухода он судился с группой за роялти. Стороны договорились о внесудебном урегулировании на сумму 550 тыс. фунтов.