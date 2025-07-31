Экс-барабанщик Oasis рассказал, почему его уволили из группы: он мешал спать Ноэлу Галлахеру

Барабанщик вспомнил случай в Париже — в 1995 году группа сыграла там два концерта: 20 апреля и 7 ноября. В отеле он и Ноэл были соседями по номерам, но МакКэрролл об этом не знал. Ночью он и девушка, с которой он познакомился, громко ссорились. «На следующий день во время саундчека Ноэл заявил на весь зал: „Если еще раз разбудишь меня — вылетишь из группы, приятель“. Я ответил: „Не смей так со мной разговаривать“. Через несколько недель мне вручили расчет», — рассказал МакКэрролл.