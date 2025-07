Экс-барабанщик Oasis рассказал, почему его уволили из группы: он мешал спать Ноэлу Галлахеру

МакКэрролл — сооснователь Oasis. Он участвовал в записи дебютного альбома «Definitely Maybe» и синглов «Whatever» и «Some Might Say». После увольнения МакКэрролла в 1995 году в группу приняли Алана Уайта, прежде барабанщика Starclub. В книге «Oasis The Truth: My Life As Oasis’s Drummer Tony McCarroll» МакКэрролл писал, что активно участвовал в создании нескольких песен Oasis — в том числе «Supersonic» — несмотря на то, что Ноэл Галалгер указан как единственный автор.