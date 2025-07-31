Майки Мэдисон и Джереми Аллен Уайт могут исполнить главные роли в сиквеле «Социальной сети»

Майки Мэдисон («Анора») и Джереми Аллен Уайт («Медведь») рассматриваются на главные роли в продолжении фильма «Социальная сеть». Об этом сообщает Variety.
По информации источников издания, Арон Соркин уже провел переговоры с обоими актерами, однако официальные предложения пока не сделаны. Проект находится на раннем этапе разработки и еще не получил одобрения от студии Sony.
Сиквел станет режиссерским проектом самого Соркина, который также напишет сценарий. В отличие от оригинального фильма 2010 года, рассказывавшего о создании Facebook и его основателе Марке Цукерберге, новая лента будет основана на расследовании «The Facebook Files», опубликованном The Wall Street Journal в 2021 году.
Эти материалы раскрыли, как социальная сеть влияла на психику подростков и распространяла дезинформацию, что, в том числе, способствовало политическому насилию. Продюсерами проекта выступят Тодд Блэк, Питер Райс, Стюарт Бессер и сам Соркин.
Пока неясно, вернется ли Джесси Айзенберг к роли Марка Цукерберга. В оригинальной ленте он снялся вместе с Эндрю Гарфилдом, Джастином Тимберлейком и Арми Хаммером. «Социальная сеть» была удостоена трех премий «Оскар» и собрала 226 млн долларов в мировом прокате.