84% россиян сталкивались с потерей себя в отношениях

Потеря индивидуальности, как правило, проявляется в стремлении соответствовать ожиданиям партнера. Об этом сообщили 63% респондентов. Главный психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева отмечает, что причины такого поведения культурные: «Люди стремятся соответствовать партнеру не потому, что их заставляют, а потому что внутренне уверены, что это путь к любви». 57% россиян в отношениях стали забывать о собственных интересах, 35% ощущают изоляцию от друзей и общества.