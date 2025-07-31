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84% россиян сталкивались с потерей себя в отношениях

Фото: Casey Horner/Unsplash

Почти 85% россиян сталкивались с потерей себя в долгосрочных отношениях. Чаще всего чувство утраты индивидуальности наблюдалось в отношениях длительностью 4–7 лет. Это узнали аналитики дейтинг-сервиса Twinby. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».

Потеря индивидуальности, как правило, проявляется в стремлении соответствовать ожиданиям партнера. Об этом сообщили 63% респондентов. Главный психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева отмечает, что причины такого поведения культурные: «Люди стремятся соответствовать партнеру не потому, что их заставляют, а потому что внутренне уверены, что это путь к любви». 57% россиян в отношениях стали забывать о собственных интересах, 35% ощущают изоляцию от друзей и общества.

Устойчивое чувство потери себя в отношениях чаще признают женщины, чем мужчины. Женщины чаще мужчин пытаются соответствовать ожиданиям партнера (65% против 61%) и изолируются от друзей (37% против 34%).

Для возрастной группы 35–44 лет утрата себя в отношениях подразумевает самоотказ: о таком опыте рассказали 62% опрошенных. Участники 18–24 лет, напротив, говорили об изоляции от друзей (48%). В юности любовь абсолютизируется, и человек ставит романтического партнера на первый план, а друзей — на второй, отмечается в исследовании.

Опрос Twinby приурочен к премьере второго сезона сериала «Открытый брак» в Okko. Ранее исследователи дейтинг-сервиса установили, что более 95% россиян сталкивались с гостингом — исчезновением партнера без предупреждения.

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