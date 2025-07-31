Умер пес Кругетс из Нижнего Новгорода. Он прославился своим большим весом в 100 килограмм

«Нам очень больно и тяжело. Смерть стала неожиданной для всех, ведь буквально вчера ему стало плохо, а сегодня мы увидели страшное сообщение от врачей. Прости нас, Круги, что мы не смогли найти для тебя семью. Будем помнить и любить тебя всегда», — говорится в сообщении.