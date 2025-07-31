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Умер пес Кругетс из Нижнего Новгорода. Он прославился своим большим весом в 100 килограмм

Умер алабай по кличке Кругетс из Нижнего Новгорода, которого долгое время лечили от ожирения. Об этом рассказали волонтеры в соцсетях.

«Нам очень больно и тяжело. Смерть стала неожиданной для всех, ведь буквально вчера ему стало плохо, а сегодня мы увидели страшное сообщение от врачей. Прости нас, Круги, что мы не смогли найти для тебя семью. Будем помнить и любить тебя всегда», — говорится в сообщении.

По словам волонтеров, Кругет умер на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти его, но все попытки оказались безуспешны.

Новость дополняется.

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