Умер пес Кругетс из Нижнего Новгорода. Он прославился своим большим весом в 100 килограмм

Умер алабай по кличке Кругетс из Нижнего Новгорода, которого долгое время лечили от ожирения. Об этом рассказали волонтеры в соцсетях.
«Нам очень больно и тяжело. Смерть стала неожиданной для всех, ведь буквально вчера ему стало плохо, а сегодня мы увидели страшное сообщение от врачей. Прости нас, Круги, что мы не смогли найти для тебя семью. Будем помнить и любить тебя всегда», — говорится в сообщении.
По словам волонтеров, Кругет умер на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти его, но все попытки оказались безуспешны.
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