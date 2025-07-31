Главные роли в клипе исполнили Эмма Стоун и сам Фендрикс. В шестиминутном видео музыкант играет фермера, сталкивающегося с таинственными событиями на своей земле. Вместе с актрисой он запускает ещё более загадочную цепочку событий, чтобы разобраться в происходящем.