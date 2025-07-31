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Йоргос Лантимос снял клип для Джерскина Фендрикса. В главной роли — Эмма Стоун

Йоргос Лантимос снял клип для музыканта Джерскина Фендрикса на его новый трек «Beth’s Farm». Композиция стала первым синглом с грядущего альбома «Once Upon a Time… in Shropshire», релиз которого намечен на 10 октября на лейбле Untitled (Recs).

Главные роли в клипе исполнили Эмма Стоун и сам Фендрикс. В шестиминутном видео музыкант играет фермера, сталкивающегося с таинственными событиями на своей земле. Вместе с актрисой он запускает ещё более загадочную цепочку событий, чтобы разобраться в происходящем.

«Было приятно снова поработать с Эммой и другими участниками нашей творческой команды, с которыми мы сотрудничаем уже не первый раз, чтобы добавить немного кинематографического повествования к, на мой взгляд, замечательному второму персональному альбому нашего друга и важного художественного партнера — Джерскина Фендрикса», — отметил Лантимос.

Альбом «Once Upon a Time… in Shropshire» станет второй студийной пластинкой Фендрикса после его дебюта «Winterreise». По словам артиста, новая работа — это «десять фолк-песен о жизни и смерти в английской глубинке».

Френдрикс стал широко известен после сотрудничества с сотрудничества с Лантимосом. Они вместе работали над «Всеми видами доброты», «Бедными-несчастными» и грядущим фильмом «Бугония» с Эммой Стоун в главной роли.

Сюжет ленты рассказывает историю о «двух молодых людях, одержимых теорией заговора, [которые] похищают влиятельную генеральную директрису крупной компании, убеждённую в том, что она инопланетянка, намеревающаяся уничтожить планету Земля».

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