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В Чили нашли украденные часы Киану Ривза

Фото: Buffalo Gal Pictures

Чилийские полицейские в Сантьяго обнаружили и изъяли коллекцию из шести элитных часов, принадлежавших актеру Киану Ривзу. Ранее они были украдены из его дома в Голливуд-Хиллз.

Часы уже передали ФБР, которое займется их возвратом актеру. Сам Ривз подтвердил подлинность часов. Среди находок были часы Rolex стоимостью 9000 долларов, а также редкая модель Rolex Submariner с гравировкой «JW4».

Таких экземпляров в мире всего пять. Остальные актер подарил своим каскадерам после съемок фильма «Джон Уик 4». Кража произошла в декабре 2023 года. Преступники отключили сигнализацию и проникли в дом через окно.

Полиция предполагает, что речь идет о преступной группе, причастной к ряду громких ограблений в этом районе, включая повторные попытки взлома дома Ривза. Правоохранительные органы в Чили задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к краже.

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