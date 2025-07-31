Педро Паскаль назвал The Cure своей любимой группой

Педро Паскаль рассказал в интервью Би-би-си, что The Cure — его самая любимая группа. На вопрос о любимой песне коллектива он сразу же назвал «Just Like Heaven» 1987 года.
Паскаль также признался, что хоть сам и не был готом, восхищался этим стилем: «Я не проходил через гот-фазу. Жаль, наверное, просто не хватало смелости. Я был театральным ботаником. Но у нас в школе были дети с черной тушью и лаком на ногтях. Первый клуб, в который я пошёл, был гот-клубом. Мы с другом пошли туда и танцевали под The Cure».
Ранее поклонники уже отмечали любовь актера к The Cure. Осенью 2023 года его видели танцующим на концерте The Cure в лондонском клубе Troxy вместе с коллегой Эбоном Мосс-Бакракхом.
После выступления он выложил видео с исполнением «Plainsong» и подписал его строчками из песни: «Sometimes you make me feel/ Like I’m living at the edge of the world/ Like I’m living at the edge of the world/ ‘It’s just the way I smile,’ you said».
В июле этого года он также напомнил о своей любви The Cure. На премьере мюзикла «Эвита» в Лондоне Паскаль появился в футболке с обложкой сингла «Boys Don’t Cry».