Педро Паскаль назвал The Cure своей любимой группой

Паскаль также признался, что хоть сам и не был готом, восхищался этим стилем: «Я не проходил через гот-фазу. Жаль, наверное, просто не хватало смелости. Я был театральным ботаником. Но у нас в школе были дети с черной тушью и лаком на ногтях. Первый клуб, в который я пошёл, был гот-клубом. Мы с другом пошли туда и танцевали под The Cure».