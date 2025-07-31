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Джейсон Момоа впервые за шесть лет сбрил бороду ради съемок в «Дюне-3»

Фото: Warner Bros.

Джейсон Момоа впервые за шесть лет сбрил бороду ради роли Дункана Айдахо в продолжении «Дюны». Актер опубликовал ролик, в котором отметил, что последний раз делал это для первой части франшизы.

«Только ради тебя, Дени», — подчеркнул он, обращаясь к режиссеру Дени Вильневу. Увидев результат, он сказал: «Черт возьми, как же я это ненавижу!»

О том, что Момоа вернется в «Дюну», стало известно первого апреля. Его персонаж погиб в первом фильме, защищая Пола Атрейдеса и его мать Леди Джессику.

Третья часть станет адаптацией романа Фрэнка Герберта «Мессия Дюны» 1969 года. В нем Дункана Айдахо клонируют и возвращают к жизни в виде искусственно созданного человека по имени Хейт, который достается Полу в качестве подарка. Клону поручили убить Пола. Однако покушение на Императора возвращает ему память Дункана.

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