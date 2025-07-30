Лили Джеймс сыграет с Крисом Хемсвортом в триллере «Субверсия»

Британская актриса Лили Джеймс («Золушка», «Малыш на драйве») снимется вместе с Крисом Хемсвортом («Тор», «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“») в триллере «Субверсия» («Subversion»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Картину о подводниках снимет Патрик Воллрат для Amazon MGM. Сценарий ленты написал Эндрю Фергюсон. По его словам, будущий проект будет «„Крепким орешком“ на подлодке».
Сюжет фильма расскажет о некогда подававшем надежды командире, которого шантажирует организация, похожая на картель. Она вынуждает героя вести опасную субмарину с незаконным грузом через международные воды.
Командиру, роль которого сыграет Хемсворт, предстоит играть в кошки-мышки с преследующей его по пятам офицером береговой охраны в исполнении Джеймс. Моряку придется избегать опасных ситуация как в море, так и на борту судна.
Съемки «Субверсии» начнутся в сентябре в Австралии. Продюсерами проекта выступят Лоренцо ди Бонавентура, Стивен Шейфер и Грэг Коэн.