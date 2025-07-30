«Я потерял все»: Нил Макдона заявил, что Голливуд ополчился против него за отказ целоваться в кадре

Американский актер Нил Макдона заявил в полдкасте Nothing Left Unsaid, что Голливуд ополчился против него, когда он отказался сниматься в сценах с поцелуями. Об этом написал Entertainment Weekly.
Артист признался, что его буквально вышвырнули из Голливуда за нежелание целовать кого‑либо, кроме жены. По словам Макдоны, он два года не мог найти работу: его не брали ни в одно телешоу.
«Я потерял все, что только можно представить. Не только дома и материальные блага, но и свою дерзость, свою крутость, самого себя, свою идентичность, совершенно все», — поделился актер.
Макдона подчеркнул, что находился в «большом, ужасном штопоре» несколько лет. Однажды артиста даже уволили из проекта после того, как он не согласился сниматься в постельной сцене.
«В моих контрактах всегда было прописано, что я не буду целовать другую женщину на экране. Моя жена не возражала. Проблема была только у меня. Я сказал: «Да, я не хоче тебя в это впутывать. Я знаю, что у нас скоро будут дети, и я не хоче, чтобы они проходили через это», — отметил Макдона.
Он не уточнил, создатели какого сериала не стали с ним работать посреди съемочного процесса. «Я помню, как летел домой из Альбукерке, летел над пустыней в Нью-Мексико и думал: «Ладно, меня только что уволили из телешоу. У меня больше шансов выжить в этой пустыне, чем в Голливуде». И я оказался прав», — добавил актер.
Несмотря на это, Макдона не сожалеет о своем решении. «Я знал, что поступил правильно ради своего брака. Я знал, что поступил правильно ради бога. И я знал, что поступил правильно ради себя», — подчеркнул он.
Ранее Макдона уже упоминал в интервью, что был отстранен от съемок сериала «Прохвосты» в 2010 году. «Все думали, что я релизиозный фанатик», — пояснил тогда артист. Шоу выпускал телеканал ABC.
Тогда же Макдона признавался, что приглашение в сериал «Правосудие» стало для него возвращением к работе. С тех пор актер снялся в таких проектах как «Стрела», «Йеллоустоун», «Сотня», «Легенды завтрашнего дня», «Король Талсы».
Кроме того, Макдона написал сценарий и спродюсировал фильм «Последнее родео». Главную женскую роль сыграла в нем его жена Руве Робертсон. Это решило проблему со сценами поцелуев: с супругой Макдона снимался без каких‑либо препятствий.
«Съемки были профинансированы. Все было готово к съемкам, и я сказал: «Я не буду сниматься в фильме, если ты не сыграешь мою жену. Потому что я не собираюсь целовать какую‑то другую женщину на экране». Она ответила: «Ну, я не актриса». А я такой: «Ну, теперь ты актриса. Так что поехали»», — рассказал актер.