«Я потерял все»: Нил Макдона заявил, что Голливуд ополчился против него за отказ целоваться в кадре

«В моих контрактах всегда было прописано, что я не буду целовать другую женщину на экране. Моя жена не возражала. Проблема была только у меня. Я сказал: «Да, я не хоче тебя в это впутывать. Я знаю, что у нас скоро будут дети, и я не хоче, чтобы они проходили через это», — отметил Макдона.