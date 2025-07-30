Звезда «Солнцестояния» Джек Рейнор появится во втором сезоне «Презумпции невиновности»

Ирландский актер Джек Рейнор, известный по фильму «Солнцестояние» и сериалу «Идеальная пара», появится во втором сезоне «Презумпции невиновности». Об этом написал Deadline.
Партнершей Рейнора по проекту станет Рэйчел Броснахан, звезда «Супермена» и «Удивительной миссис Мейзел». Каких персонажей сыграют артисты, а также сюжет нового сезона держатся в секрете.
По информации СМИ, речь в свежей части антологии пойдут об адвокате Лейле Рейнольдс, которой предстоит вести первое для нее дело об убийстве. Оно оказывается громким и сложным, выходящим за рамки ее компетенций. Но обвиняемый Джек Миллман настаивает: делом об убийстве известного судьи должна заниматься именно Лейла.
В основу второго сезона «Презумпции невиновности» ляжет книга Джо Мюррей «Dissection of a Murder». Она выйдет в печать в июле 2026 года.
Первый сезон с Джейком Джилленхолом в главной роли прошел с успехом на Apple TV+ летом 2024 года и стал одним из самых популярных новых проектов стриминга. Джилленхол останется исполнительным продюсером второго сезона, но его персонаж не вернется на экран.
Дэвид Э.Келли и Эрика Липез («Утреннее шоу») станут шоураннерами второго сезона. Исполнительными продюсерами выступят Келли, Абрамс и Рейчел Раш Рич (Bad Robot), Мэттью Тинкер (David E.Kelley Productions), Дастин Томасон, Джейк Джилленхол (через его компанию Nine Stories) и Броснахан. Сопродюсер — Скотт Туроу.