Звезда «Солнцестояния» Джек Рейнор появится во втором сезоне «Презумпции невиновности»

Опра Уинфри помогла эвакуаировать людей на Гавайях после землятресения на Камчатке
Дети Мартина Фримана ищут ведьму и правду о матери в лесу в трейлере «Королевы костей»
Рассел Кроу и Рами Малек в первом тизере исторической драмы «Нюрнберг»
Белый носок Майкла Джексона с концерта 1997 года продали на аукционе за 6200 евро
В Москве в июле было в два раза дождливее, чем в Петербурге
Джим Парсонс из «Теории большого взрыва» снимется в триллере «Лидер»
У женщины в Индии обнаружили неизвестный ранее антиген крови
Героиня сериала «Ничего не говори» подала в суд на Disney
В Великобритании женщина впервые за 350 лет стала королевским астрономом
Умерла биатлонистка Лаура Дальмайер. 31-летняя спортсменка попала под камнепад
Европейскую часть России ждет аномальная жара
Три мультсериала «Союзмультфильма» перевели на жестовый язык
Россияне ощущают наиболее заметное снижение уровня счастья в 30 и 50 лет
Пит Дэвидсон рассказал, как его первый скетч в Saturday Night Live спас Джим Керри
В ресторане «Всё Есть» на ВДНХ теперь подают завтрак в постель
Лис Ник и зайчиха Джуди проходят терапию для пар в трейлере «Зверополиса-2»
12 здоровых бабуинов убили в зоопарке Германии из‑за того, что животным не хватило места в вольере
Okko начал съемки второго сезона комедийного сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после»
В Великобритании прошел чемпионат по сапсерфингу с собаками
Средний чек на косметику за год в России вырос на 14%
«Гремлины-3» готовы к производству, но все ждут, когда Спилберг одобрит сценарий
Фонд «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком» проводят благотворительную акцию «Дети вместо цветов»
Умер Пол Марио Дей — первый вокалист Iron Maiden
РКН заблокировал сервис Speedtest для проверки скорости интернета
Треть британских подростков, которые вейпят, в будущем начинают курить
В Москве перекроют Садовое кольцо 2 и 3 августа из‑за велофестиваля
В Приморье запретили подкармливать бездомных собак в общественных местах
В Петербурге пройдет афтепати Пикника Афиши x Сбер

Звезда «Солнцестояния» Джек Рейнор появится во втором сезоне «Презумпции невиновности»

Кадр: B-Reel Films

Ирландский актер Джек Рейнор, известный по фильму «Солнцестояние» и сериалу «Идеальная пара», появится во втором сезоне «Презумпции невиновности». Об этом написал Deadline.

Партнершей Рейнора по проекту станет Рэйчел Броснахан, звезда «Супермена» и «Удивительной миссис Мейзел». Каких персонажей сыграют артисты, а также сюжет нового сезона держатся в секрете.

По информации СМИ, речь в свежей части антологии пойдут об адвокате Лейле Рейнольдс, которой предстоит вести первое для нее дело об убийстве. Оно оказывается громким и сложным, выходящим за рамки ее компетенций. Но обвиняемый Джек Миллман настаивает: делом об убийстве известного судьи должна заниматься именно Лейла.

В основу второго сезона «Презумпции невиновности» ляжет книга Джо Мюррей «Dissection of a Murder». Она выйдет в печать в июле 2026 года.

Первый сезон с Джейком Джилленхолом в главной роли прошел с успехом на Apple TV+ летом 2024 года и стал одним из самых популярных новых проектов стриминга. Джилленхол останется исполнительным продюсером второго сезона, но его персонаж не вернется на экран.

Дэвид Э.Келли и Эрика Липез («Утреннее шоу») станут шоураннерами второго сезона. Исполнительными продюсерами выступят Келли, Абрамс и Рейчел Раш Рич (Bad Robot), Мэттью Тинкер (David E.Kelley Productions), Дастин Томасон, Джейк Джилленхол (через его компанию Nine Stories) и Броснахан. Сопродюсер — Скотт Туроу.

Расскажите друзьям