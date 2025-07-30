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Рассел Кроу и Рами Малек в первом тизере исторической драмы «Нюрнберг»

Фото: Sony Pictures Classics/YouTube

Sony Pictures Classics представила первый тизер исторической драмы «Нюрнберг». Мировая премьера фильма состоится на кинофестивале в Торонто в 2025 году, а в зарубежный прокат он выйдет 7 ноября.

Картина основана на книге Джека Эль Хая «Нацист и психиатр» (The Nazi and the Psychiatrist). Действие разворачивается в 1945–1946 годах, во время знаменитого Нюрнбергского процесса над военными преступниками нацистской Германии.

В центре сюжета ― американский психиатр Дуглас Келли, которого сыграет Рами Малек. Герою предстоит понять, могут ли заключенные нацисты предстать перед судом за свои преступления. В процессе врачом овладевает идея понять природу зла, и он начинает тесную дружбу с правой рукой Гитлера Германом Герингом (Рассел Кроу).

Видео: Sony Pictures Classics/YouTube

Главного обвинителя от США на Нюрнбергском процессе, судью Роберта Джексона, сыграет Майкл Шеннон. В каст также вошли Лео Вудолл, Ричард Э. Грант, Джон Слэттери, Марк О’Брайен, Колин Хэнкс, Лидия Пекам и Ренн Шмидт.

Нюрнберг станет второй режиссерской работой Джеймса Вандербилта, снявшего до этого биографическую драму «Правда» 2015 года с Кейт Бланшетт и Робертом Редфордом. Помимо этого, Вандербилт был сценаристом и продюсером многих фильмов, включая «Зодиак», первую и вторую части «Нового Человека-паука», «Сокровище Амазонки» и «Штурм Белого дома».

Оператором фильма выступил номинант «Оскара» и постановщик Дариуш Вольски («Новости со всех концов света»). Впервые о проекте стало известно в декабре 2023 года.

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