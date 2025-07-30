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Белый носок Майкла Джексона с концерта 1997 года продали на аукционе за 6200 евро

Фото: Dave Hogan / Getty Images

Белый носок с кристаллами, который американский певец Майкл Джексон надевал на концерт в Ницце в 1997 году, купили на аукционе за 6200 евро (около 575 тыс. рублей). Об этом написал BFMTV.

Предмет гардероба поп-звезды продали на торгах в Ниме. Изначально лот оценивали в 4000 евро, но конечная цена оказалась выше. Ранее носок находился во владении мужчины, работавшего на стадионе «Шарль Эрманн» после концерта Джексона.

Техник сцены обнаружил носок, расшитый кристаллами, возле гримерной артиста, когда разбирал оборудование. Он сохранил его на память о шоу, входившее в тур HIStory World Tour, вместе со своим пропуском за кулисы.

© Ivoire Nimes

В первый раз носок выставили на продажу 21 июля, но тогда он не нашел покупателя. «Наша обычная аудитория не особо интересуется памятными вещами, связанными с поп-музыкой», — пояснил Оливье Вернь, представитель аукционного дома Нима.

Он отметил, что вскоре появилось несколько заинтересованных коллекционеров, которые обосновали необходимость проведения нового аукциона. Стартовая цена на лот на повторных торгах составляла 2500 евро.

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