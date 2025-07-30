В Москве в июле было в два раза дождливее, чем в Петербурге

Опра Уинфри помогла эвакуаировать людей на Гавайях после землятресения на Камчатке
Джим Парсонс из «Теории большого взрыва» снимется в триллере «Лидер»
У женщины в Индии обнаружили неизвестный ранее антиген крови
Героиня сериала «Ничего не говори» подала в суд на Disney
В Великобритании женщина впервые за 350 лет стала королевским астрономом
Умерла биатлонистка Лаура Дальмайер. 31-летняя спортсменка попала под камнепад
Европейскую часть России ждет аномальная жара
Три мультсериала «Союзмультфильма» перевели на жестовый язык
Россияне ощущают наиболее заметное снижение уровня счастья в 30 и 50 лет
Пит Дэвидсон рассказал, как его первый скетч в Saturday Night Live спас Джим Керри
В ресторане «Всё Есть» на ВДНХ теперь подают завтрак в постель
Лис Ник и зайчиха Джуди проходят терапию для пар в трейлере «Зверополиса-2»
12 здоровых бабуинов убили в зоопарке Германии из‑за того, что животным не хватило места в вольере
Okko начал съемки второго сезона комедийного сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после»
В Великобритании прошел чемпионат по сапсерфингу с собаками
Средний чек на косметику за год в России вырос на 14%
«Гремлины-3» готовы к производству, но все ждут, когда Спилберг одобрит сценарий
Фонд «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком» проводят благотворительную акцию «Дети вместо цветов»
Умер Пол Марио Дей — первый вокалист Iron Maiden
РКН заблокировал сервис Speedtest для проверки скорости интернета
Треть британских подростков, которые вейпят, в будущем начинают курить
В Москве перекроют Садовое кольцо 2 и 3 августа из‑за велофестиваля
В Приморье запретили подкармливать бездомных собак в общественных местах
В Петербурге пройдет афтепати Пикника Афиши x Сбер
Создатель «Медленных лошадей» Уилл Смит покинет шоу после пятого сезона
Йоргос Лантимос снял клип для Джерскина Фендрикса. В нем появилась Эмма Стоун
Драму «Гигант» с Пирсом Броснаном выпустит кинокомпания Vertical в 2026 году
Мэттью МакКонахи спасает детей от огня в трейлере «Потерянного автобуса»

В Москве в июле было в два раза дождливее, чем в Петербурге

Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва»

Москва в два раза обогнала Петербург по количеству осадков в июле. Об этом рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в Москве за июль выпало 113 миллиметров осадков, это 134% от месячной нормы. В Петербурге же ― 54 миллиметра ― 66% от нормы июля.

Леус отметил, что при сравнении стоит учитывать разный климат городов. В Петербурге он умеренный, переходный от континентального к морскому, а в Москве — умеренно континентальный.

За июль Москву несколько раз накрывали мощные ливни. Лишь за 15 июля в некоторых районах столицы выпала месячная норма осадков. Улицы затопило, в работе транспорта случались перебои, а одну из станций метро временно закрыли.

В ночь на 21 июля на столицу обрушилась половина июльской нормы дождей. В некоторых районах вода почти полностью накрыла автомобили, движение по многим улицам оказалось парализовано.

Расскажите друзьям