В Москве в июле было в два раза дождливее, чем в Петербурге

Москва в два раза обогнала Петербург по количеству осадков в июле. Об этом рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, в Москве за июль выпало 113 миллиметров осадков, это 134% от месячной нормы. В Петербурге же ― 54 миллиметра ― 66% от нормы июля.
Леус отметил, что при сравнении стоит учитывать разный климат городов. В Петербурге он умеренный, переходный от континентального к морскому, а в Москве — умеренно континентальный.
За июль Москву несколько раз накрывали мощные ливни. Лишь за 15 июля в некоторых районах столицы выпала месячная норма осадков. Улицы затопило, в работе транспорта случались перебои, а одну из станций метро временно закрыли.
В ночь на 21 июля на столицу обрушилась половина июльской нормы дождей. В некоторых районах вода почти полностью накрыла автомобили, движение по многим улицам оказалось парализовано.