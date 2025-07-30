Джим Парсонс из «Теории большого взрыва» снимется в триллере «Лидер»

Съемки фильма уже начались, в них участвуют Вера Фармига («Заклятие») и Тим Блейк Нельсон («Баллада Бастера Скраггса»). Сценарий ленты написал Майкл Галлахер («Отсев», «Смайли»), он же выступит режиссером картины.