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Джим Парсонс из «Теории большого взрыва» снимется в триллере «Лидер»

Фото: Warner Bros. Television

Американский актер Джим Парсонс, наиболее известный по сериалу «Теория Большого взрыва», снимется в триллере «Лидер». Об этом сообщил Deadline.

Какую роль исполнит Парсонс, не разглашается. Проект будет посвящен истории реального религиозного движения «Врата рая», чьи участники совершили массовое самоубийство в 1997 году — крупнейшее в истории США.

Съемки фильма уже начались, в них участвуют Вера Фармига («Заклятие») и Тим Блейк Нельсон («Баллада Бастера Скраггса»). Сценарий ленты написал Майкл Галлахер («Отсев», «Смайли»), он же выступит режиссером картины.

«Завораживающая, блестящая игра Джима Парсонса заставит зрителей замереть от изумления. Мы безмерно благодарны Джиму за то, что он присоединился к нашему феноменальному касту», — отметил кинематографист.

Фармига и Нельсон сыграют лидеров культа Бонни Лу Неттлз и Маршалла Херффа Эпплвайта, которые вдохновили сотни людей бросить свои семьи, отречься от общества и готовиться к эвакуации с планеты Земля.

В актерский состав проекта войдут также Саймон Рекс, Грейс Кэролайн Керри, Мэттью Глэйв, Уильям Мапотер, Джей Би Йоуэлл, Келли Линн РАйтер, Даниэль Васинова, Блейк Роббинс, Янва Галлахер, Пэйтен Хьюз, Молли Роббинс и Джилл Винтерниц.

Продюсерами «Лидера» станут Джана Галлахер, Майкл Уормсер,ьДжоэл Дэвид Мур и Мэтт Мерфи. Исполнительными продюсерами будут рик Гозлан, Нельсон, Фармига, Парсонс, Рекс, Эван Сильверберг, Дэниел Таборга, Риши Баджадж, Джеймс Каллен Брессак, Стейси Кемп и другие.

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