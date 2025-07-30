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У женщины в Индии обнаружили неизвестный ранее антиген крови

Фото: Akram Huseyn/Unsplash

У 38-летней женщины из округа Колар на юге Индии выявили неизвестный ранее антиген крови. Об этом сообщает The New Indian Express.

Открытие сделали, когда пациентку госпитализировали для операции на сердце. Хоть ее группой крови значится O Rh+ (первая положительная), ни один из доступных образцов крови не подошел женщине.

Тогда врачи обратились в лабораторию иммуногематологии, специалисты которой определили, что кровь пациентки была несовместима со всеми тестовыми образцами. Образцы крови взяли и у 20 членов семьи женщины, но ни один из них также не подошел.

«Операцию провели с предельной осторожностью, в тесном сотрудничестве с лечащими врачами и семьей пациентки — без переливания крови», — отметил доктор Анкит Матхур из Центра крови в Бангалоре.

Образцы крови индианки и ее родственников отправили в Международную референс-лабораторию групп крови (IBGRL) в Бристоле, Великобритания. 10 месяцев масштабных исследований и молекулярных тестов завершились открытием ранее неизвестного антигена группы крови. Он относится к системе групп крови Cromer (CR) и получил название CRIB, где «CR» означает Cromer, а «IB» — India, Bangalore, в честь места происхождения.

Группа крови человека определяется по наличию специфических белков — антигенов — на поверхности эритроцитов. Самая известная и важная система — ABO, она делит кровь на четыре группы: A, B, AB и O. Вторая по значимости — система резус-фактора (Rh), где кровь может быть положительной (Rh+) или отрицательной (Rh−). Эти две системы обязательно учитываются при каждом переливании крови.

Однако, кроме них, существует более 40 других систем групп крови — таких как Kell, Duffy, Lewis или Cromer, к которой теперь относится CRIB. Эти системы делят кровь на группы по наличию других антигенов. Они тоже важны, особенно если у пациента необычный тип крови. Одним из самых редких вариантов крови считается Rh-null — так называемая «золотая кровь», которой обладает менее 50 человек в мире.

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