Героиня сериала «Ничего не говори» подала в суд на Disney

Бывший доброволец Ирландской республиканской армии Мэриан Прайс, ставшая героиней сериала «Ничего не говори», подала в суд на компанию Disney. Об этом написал The Hollywood Reporter.
Прайс (после замужества она носит фамилию МакГлинчи) не понравилось, как ее показали в телешоу. В частности, ее возмутил девятый и последний эпизод сериала. В нем демонстрировалась сцена убийства ею матери десяти детей из Белфаста.
Прайс обвинила создателей «Ничего не говори» в клевете. Она требует возмещения ущерба, удаления из сериала скандальной сцены и судебного запрета на дальнейшее распространение «клеветнических заявлений».
Женщина угрожала Disney судебным преследованием еще в конце 2024 года, сразу после выхода сериала на экраны. Однако кинокомпания тогда никак не отреагировала на ее претензии.
«Ничего не говори» представили в ноябре 2024 года на стриминговом сервисе Hulu, принадлежащем Disney. Шоу снял Джош Зетумер по одноименной документальной книге Патрик Раддена Кифа 2019 года, которая исследует период Смуты — этнополитического конфликта в Северной Ирландии в 60-90-х годах.
Сериал рассказал историю Джин Макконвилл, похищенной из своей квартиры в Белфасте ирландскими республиканцами в 1972 году и убитой после обвинений в работе информатором британской армии. Другими героями проекта стали постепенно радикализирующиеся сестры Мэриан и Долорс Прайс, ставшие добровольцами ИРА.
Обе Прайс в 1973 году были осуждены за участие в теракте, организованном Временной ИРА в лондонском Олд-Бейли. Во время заключения сестры объявили голодовку, добиваясь перевода из тюрьмы в Англии в североирландскую тюрьму.
Мэриан освободилась в 1980 году, а в 2013 году признала себя виновной в покупке мобильного телефона, который использовали члены современной организации Подлинная ИРА. Гаджет был нужен им, чтобы взять на себя ответственность за убийство двух британских солдат.