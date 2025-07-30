Толпы фанатов, крест из цветов, слезы Шэрон: в Бирмингеме простились с Оззи Осброном

Десятки тысяч фанатов собрались в Бирмингеме ― родном городе Оззи Осборна ― чтобы проводить крестного отца хеви-метала в последний путь. Текстовую трансляцию церемонии вела Би-би-си.
Процессия началась выступлением местного духового оркестра, исполнившего хиты Осборна, включая «Iron Man». Гроб с телом музыканта провезли по городу в катафалке, на крыше которого была цветочная композиция в виде фиолетового креста.
Траурный кортеж проехал мимо стадиона и дома, где Оззи провел в детство, а затем выехал в центр Бирмингема ― на Брод-стрит ― где его встречали толпы фанатов. Они бросали цветы, скандировали имя музыканта, пели и аплодировали.
Процессия остановилась у моста Black Sabbath, где скамейка с изображением участников группы превратилась в импровизированный мемориал. На протяжении недели фанаты оставляли там цветы, послания, бутылки из‑под пива и воздушные шары в виде летучих мышей.
Шэрон Осброн вышла из машины из машины вместе с детьми ― Келли, Джеком и Эйми, которые поддерживали ее за руки. К ним присоединились другие члены семьи ― Луи, сын Оззи от первого брака, жених Келли ―диджей Slipknot Сид Уилсон, а также многочисленные внуки Оззи.
Семья возложила цветы к мемориалу, Шэрон, расплакавшись, добавила розу к фанатским подношениям. Родственники провели у мемориала около пяти минут, обнявшись. Поклонники выкрикивали слова поддержки: «Мы любим тебя, Оззи!», «Оззи навсегда!» и «Шэрон, мы тебя любим!». Шэрон ответила им, показав фирменный жест супруга ― знак мира, после чего села в катафалк, и процессия продолжилась.
Позже в закрытом месте прошла частная церемония прощания с участием только близких и друзей.
Некоторые поклонники приехали в Бирмингем из таких далеких стран, как Мексика, США и Польша. Би-би-си приводит слова одного из фанатов, присоединившихся к траурной церемонии: «Кто‑то пришел отпраздновать и вспомнить хорошие времена, моменты, связанные с ним. Но главное — это уважение к Оззи. Именно это я и почувствовал. Быть здесь — уже большая честь. Атмосфера невероятная: столько эмоций, люди поют и отдают дань этой музыкальной легенде».