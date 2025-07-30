Толпы фанатов, крест из цветов, слезы Шэрон: в Бирмингеме простились с Оззи Осброном

Траурный кортеж проехал мимо стадиона и дома, где Оззи провел в детство, а затем выехал в центр Бирмингема ― на Брод-стрит ― где его встречали толпы фанатов. Они бросали цветы, скандировали имя музыканта, пели и аплодировали.