В Великобритании женщина впервые за 350 лет стала королевским астрономом

Ученая-планетолог Мишель Доэрти стала первой женщиной на посту королевского астронома в Великобритании. Об этом написал The Guardian.
Эта должность существует при британском дворе с 1675 года. Доэрти призналась, что «абсолютно рада» занять ее. Она сменит на посту предыдущего королевского астронома Мартина Риса.
«В детстве я и представить себе не могла, что буду работать над космическими аппаратами и заниматься наукой, поэтому не могу поверить, что занимаю эту должность. В этой роли я с нетерпением жду возможности рассказать широкой публике о том, насколько увлекательна астрономия и насколько она и ее результаты важны для нашей повседневной жизни», — поделилась ученая.
Доэрти выразила надежду, что ее назначение «заставит хотя бы несколько человек подумать: „О, может быть, я смогу сделать что‑то, что выглядит немного пугающим“. Тогда я достигну одной из целей, к которым стремилась», — призналась она.
Доэрти будет совмещать работу королевского астронома с ее деятельностью в качестве исполнительного председателя Совета по научно-техническим учреждениям, избранного президента Института физики и профессора космической физики в Имперском колледже Лондона.
Мишель Доэрти родилась в ЮАР, сейчас ей 62 года. Она имеет английские и ирландские корни. Ученая специализируется на разработке и эксплуатации приборов для изменения магнитного поля в космосе на зондах НАСА и Европейского космического агентства.
Доэрти известна как специалист, чьи исследования открыли возможность существования внеземной жизни на одном из спутников Сатурна. С 1992 года она участвовала в миссии НАСА «Кассини». Сейчас она курирует работу зонда Juice.