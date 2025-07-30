В Великобритании женщина впервые за 350 лет стала королевским астрономом

«В детстве я и представить себе не могла, что буду работать над космическими аппаратами и заниматься наукой, поэтому не могу поверить, что занимаю эту должность. В этой роли я с нетерпением жду возможности рассказать широкой публике о том, насколько увлекательна астрономия и насколько она и ее результаты важны для нашей повседневной жизни», — поделилась ученая.