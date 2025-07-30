Опра Уинфри помогла эвакуаировать людей на Гавайях после землятресения на Камчатке
Европейскую часть России ждет аномальная жара
Три мультсериала «Союзмультфильма» перевели на жестовый язык
Россияне ощущают наиболее заметное снижение уровня счастья в 30 и 50 лет
Пит Дэвидсон рассказал, как его первый скетч в Saturday Night Live спас Джим Керри
В ресторане «Всё Есть» на ВДНХ теперь подают завтрак в постель
Лис Ник и зайчиха Джуди проходят терапию для пар в трейлере «Зверополиса-2»
12 здоровых бабуинов убили в зоопарке Германии из‑за того, что животным не хватило места в вольере
Okko начал съемки второго сезона комедийного сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после»
В Великобритании прошел чемпионат по сапсерфингу с собаками
Средний чек на косметику за год в России вырос на 14%
«Гремлины-3» готовы к производству, но все ждут, когда Спилберг одобрит сценарий
Фонд «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком» проводят благотворительную акцию «Дети вместо цветов»
Умер Пол Марио Дей — первый вокалист Iron Maiden
РКН заблокировал сервис Speedtest для проверки скорости интернета
Треть британских подростков, которые вейпят, в будущем начинают курить
В Москве перекроют Садовое кольцо 2 и 3 августа из‑за велофестиваля
В Приморье запретили подкармливать бездомных собак в общественных местах
В Петербурге пройдет афтепати Пикника Афиши x Сбер
Создатель «Медленных лошадей» Уилл Смит покинет шоу после пятого сезона
Йоргос Лантимос снял клип для Джерскина Фендрикса. В нем появилась Эмма Стоун
Драму «Гигант» с Пирсом Броснаном выпустит кинокомпания Vertical в 2026 году
Мэттью МакКонахи спасает детей от огня в трейлере «Потерянного автобуса»
Российская киноиндустрия потеряла из‑за пиратства около 1,6 млрд рублей за полгода
На фестивале Park Live в Алматы выступит рэпер Суэй Ли, работавший с Мадонной и Post Malone
С 1 августа вступает в силу закон, разрешающий отказаться от массовых рассылок
Герман Клименко предложил создать государственный VPN
Баста и Гуф в 2026 году выпустят новый совместный альбом спустя 16 лет

Умерла биатлонистка Лаура Дальмайер. 31-летняя спортсменка попала под камнепад

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира, скончалась в возрасте 31 года. Об этом сообщил DW.

Спортсменка попала под каменопад в Пакистане во время альпинистской экспедиции на высоте около 5700 метров. Ее напарница Марина Ева подала сигнал бедствия 29 июля и смогла спуститься в базовый лагерь при помощи спасателей.

Дальмайер же получила тяжелые травмы, за ней отправили военные вертолеты. Но они не смогли достичь цели из‑за плохой видимости, дождя и сильного ветра. После этого за пострадавшей отправились две команды альпинистов.

Спасти прославленную спортсменку не удалось. Дальмайер была не только известной биатлонисткой, но и опытной альпинисткой. 8 июля она совершила восхождение на одну из вершин башней Транго высотой 6800 метров, также находящихся в Пакистане.

В 2023 года Дальмайер также поднималась на пик Корженевской (7100 метров) в Таджикистане, а в 2024-м — на Ама-Даблам (6800 метров) в Непале. Последнее восхождение она совершила с рекордным для женщин временем.

Дальмайер оставила карьеру в профессиональном спорте в возрасте 25 лет, сославшись на потерю мотивации. Затем она стала инструктором по альпинизму и горным лыжам в своем родном городе Гармиш-Партенкирхен в Баварских Альпах.

Расскажите друзьям