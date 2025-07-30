Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира, скончалась в возрасте 31 года. Об этом сообщил DW.
Спортсменка попала под каменопад в Пакистане во время альпинистской экспедиции на высоте около 5700 метров. Ее напарница Марина Ева подала сигнал бедствия 29 июля и смогла спуститься в базовый лагерь при помощи спасателей.
Дальмайер же получила тяжелые травмы, за ней отправили военные вертолеты. Но они не смогли достичь цели из‑за плохой видимости, дождя и сильного ветра. После этого за пострадавшей отправились две команды альпинистов.
Спасти прославленную спортсменку не удалось. Дальмайер была не только известной биатлонисткой, но и опытной альпинисткой. 8 июля она совершила восхождение на одну из вершин башней Транго высотой 6800 метров, также находящихся в Пакистане.
В 2023 года Дальмайер также поднималась на пик Корженевской (7100 метров) в Таджикистане, а в 2024-м — на Ама-Даблам (6800 метров) в Непале. Последнее восхождение она совершила с рекордным для женщин временем.
Дальмайер оставила карьеру в профессиональном спорте в возрасте 25 лет, сославшись на потерю мотивации. Затем она стала инструктором по альпинизму и горным лыжам в своем родном городе Гармиш-Партенкирхен в Баварских Альпах.