Опра Уинфри помогла эвакуаировать людей на Гавайях после землятресения на Камчатке

Телеведущая Опра Уинфри открыла доступ к своей частной территории на острове Мауи в Гавайях, чтобы помочь жителям эвакуироваться после мощного землетрясения в России. Об этом пишет People.
Многим гавайцам, а также жителям Западного побережья США и Японии предписали эвакуироваться после того, как землетрясение произошло на востоке российского полуострова Камчатка рано утром 30 июля. На фоне этих предупреждений округ Мауи опубликовал пресс-релиз, в котором говорилось, что телеведущая вносит свой вклад в оказание помощи.
Дорогу на частной территории Опры Уинфри открыли для проезда в глубь страны после сообщений об опасности. «Как только мы услышали предупреждения о цунами, мы связались с местными правоохранительными органами и FEMA, чтобы обеспечить открытие дороги», — сказал представитель Уинфри журналистам.
«Местная полиция в настоящее время находятся на месте, помогая жителям пропускать по 50 машин одновременно, чтобы обеспечить безопасность каждого. Дорога будет открыта столько, сколько потребуется», — добавил он.
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,5. После него на берег Северо-Курильска обрушилось цунами. Волны также достигли Японии, выбросив на берег трех китов, и уже ожидаются на Гавайских островах. По данным Геофизической службы РАН, афтершоки магнитудой до 7,5 будут продолжаться не менее месяца.