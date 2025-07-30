Опра Уинфри помогла эвакуаировать людей на Гавайях после землятресения на Камчатке

Многим гавайцам, а также жителям Западного побережья США и Японии предписали эвакуироваться после того, как землетрясение произошло на востоке российского полуострова Камчатка рано утром 30 июля. На фоне этих предупреждений округ Мауи опубликовал пресс-релиз, в котором говорилось, что телеведущая вносит свой вклад в оказание помощи.