Европейскую часть России ждет аномальная жара

В Калмыкии температура может достигать плюс 42 градусов, в Адыгее ― 40 градусов, в Сочи и других приморских городах ― 38. «На Северном Кавказе жара сильнейшая, в Чеченской республике на 7-8 градусов температура выше нормы с максимальным значением 36 градусов. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии ― до 38 градусов», — отметил метеоролог.