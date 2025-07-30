Европейскую часть России ждет аномальная жара

Аномально высокая температура ― на 6-10 градусов выше нормы ― ожидается в ближайшие дни в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Калмыкии температура может достигать плюс 42 градусов, в Адыгее ― 40 градусов, в Сочи и других приморских городах ― 38. «На Северном Кавказе жара сильнейшая, в Чеченской республике на 7-8 градусов температура выше нормы с максимальным значением 36 градусов. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии ― до 38 градусов», — отметил метеоролог.
На северо-западе страны ― в Мурманской, Псковской, Архангельской, Новгородской областях, Ненецком автономном округе, Карелии ― температура составит от 29 до 32 градусов, что на 7-8 градусов превышает норму. «28-33 градуса в Ленинградской области ожидается, что тоже очень много, в Московской области не будет таких температур», ― добавил Вильфанд.
По Центральному федеральному округу прогнозируется температура до 31 градуса, выпущены штормовые предупреждения.
Высокая температура будет и на Дальнем Востоке: на Чукотке 26-27 градусов (на 6-7 градусов выше нормы), на Сахалине ― до 29 градусов, в Якутии ― до 31, в Хабаровском крае ― до 32.