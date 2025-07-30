Три мультсериала «Союзмультфильма» перевели на жестовый язык

Мультсериалы «Монсики», «Тайны Медовой долины», а также новые серии «Простоквашино» перевели на русский жестовый язык. Об этом пишет ТАСС.
«Сейчас есть большой запрос на контент, переведенный на русский жестовый язык, и очень здорово, что у нас в стране подобные проекты появляются все чаще, что дает тысячам людей больше возможностей для диалога», — рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмульфильм» Юлия Осетинская. По ее словам, в студии «очень рады, что мультгерои обретут новых друзей и расскажут им истории о дружбе, взаимоподдержке, смелости и многом другом».
Переведенные на русский жестовый язык работы можно будет увидеть в ближайшее время в эфире телеканала «Мультиландия», который выступает партнером проекта «Страна доступных мультфильмов». Эпизоды мультсериала «Тайны Медовой долины» выйдут с 1 августа, 11 августа — новые серии «Простоквашино», а с 29 августа — эпизоды мультсериала «Монсики».
В «Союзмультфильме» недавно рассказали, что ниша современного подросткового кинематографа в России не заполнена. «Одним из наших приоритетов являются сериальные проекты для возрастной группы 10-18 лет», — добавили в студии.