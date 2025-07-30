Три мультсериала «Союзмультфильма» перевели на жестовый язык

«Сейчас есть большой запрос на контент, переведенный на русский жестовый язык, и очень здорово, что у нас в стране подобные проекты появляются все чаще, что дает тысячам людей больше возможностей для диалога», — рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмульфильм» Юлия Осетинская. По ее словам, в студии «очень рады, что мультгерои обретут новых друзей и расскажут им истории о дружбе, взаимоподдержке, смелости и многом другом».