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Россияне ощущают наиболее заметное снижение уровня счастья в 30 и 50 лет

Фото: Madison Oren/Unsplash

Больше всего уровень счастья у россиян снижается дважды — в возрасте около 30 лет и 50-54 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования консалтинговой компании «Яков и партнеры» и компании «Ромир».

«Уровень субъективного благополучия в течение жизни формирует так называемую U-образную кривую. Два наиболее заметных снижения приходятся на периоды около 30 лет и 50-54 лет. Это соответствует международным исследованиям, проведенным в США, Германии, Японии и странах Евросоюза», — рассказали эксперты.

Как правило, достигают профессиональной устойчивости и успешно создают семьи к 35-40 годам. После 55 лет уровень удовлетворенности жизнью связан с большим количеством времени для личных интересов, а также возможностью уделять больше внимания семье и внукам, объяснила управляющий директор «Ромир» Инна Караева.

Вопреки распространенному мнению, уровень дохода, пол и образование практически не влияют на ощущение счастья, указывают исследователи. Например, среди респондентов с доходом ниже 50 тыс. рублей и выше 100 тыс. рублей уровень счастья почти одинаков.

Наиболее значимыми источниками счастья респонденты назвали семью и отношения с близкими (около 70% опрошенных), здоровье (53% респондентов) и финансовое положение (42% участников опроса). «Причем существенную роль также играет тип семейных отношений: уровень счастья среди тех, кто официально состоит в браке, оказался выше на 9 п. п., чем среди тех, кто живет в гражданском союзе», — подчеркнули эксперты.

Наличие детей также оказывает существенное влияние на субъективное благополучие. Среди родителей, воспитывающих одного ребенка, счастливы 69%, при двух детях этот показатель увеличивается до 71%, а в семьях с тремя детьми достигает 80%. Особенно выраженное повышение уровня счастья отмечается у женщин после рождения первенца — в этом случае прирост составляет сразу 14 п. п., сообщила директор Института исследований экономики «Яков и партнеры» Елена Кузнецова.

Согласно результатам исследования, уровень счастья различается в зависимости от формы занятости. Среди предпринимателей 76% считают себя счастливыми. Работающие по найму — вторая по уровню счастья категория, в ней 63,7% довольны своей жизнью.

При этом неработающие по собственному желанию менее счастливы, чем работающие. А самый низкий уровень счастья зафиксирован среди тех, кто находится в поиске работы. В этой группе мужчины чувствуют себя менее счастливыми, чем женщины, с разницей в 9 п. п. Главными характеристиками «счастливой работы» респонденты назвали достойную зарплату (указали 67% женщин и 65% мужчин), соответствие интересам (44% мужчин и 43% женщин) и приятный коллектив (40% женщин и 28% мужчин).

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