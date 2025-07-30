Пит Дэвидсон рассказал, как его первый скетч в Saturday Night Live спас Джим Керри

Лис Ник и зайчиха Джуди проходят терапию для пар в трейлере «Зверополиса-2»
В ресторане «Всё Есть» на ВДНХ теперь подают завтрак в постель
12 здоровых бабуинов убили в зоопарке Германии из‑за того, что животным не хватило места в вольере
Okko начал съемки второго сезона комедийного сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после»
В Великобритании прошел чемпионат по сапсерфингу с собаками
Средний чек на косметику за год в России вырос на 14%
«Гремлины-3» готовы к производству, но все ждут, когда Спилберг одобрит сценарий
Фонд «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком» проводят благотворительную акцию «Дети вместо цветов»
Умер Пол Марио Дей — первый вокалист Iron Maiden
РКН заблокировал сервис Speedtest для проверки скорости интернета
Треть британских подростков, которые вейпят, в будущем начинают курить
В Москве перекроют Садовое кольцо 2 и 3 августа из‑за велофестиваля
В Приморье запретили подкармливать бездомных собак в общественных местах
В Петербурге пройдет афтепати Пикника Афиши x Сбер
Создатель «Медленных лошадей» Уилл Смит покинет шоу после пятого сезона
Йоргос Лантимос снял клип для Джерскина Фендрикса. В нем появилась Эмма Стоун
Драму «Гигант» с Пирсом Броснаном выпустит кинокомпания Vertical в 2026 году
Мэттью МакКонахи спасает детей от огня в трейлере «Потерянного автобуса»
Российская киноиндустрия потеряла из‑за пиратства около 1,6 млрд рублей за полгода
На фестивале Park Live в Алматы выступит рэпер Суэй Ли, работавший с Мадонной и Post Malone
С 1 августа вступает в силу закон, разрешающий отказаться от массовых рассылок
Герман Клименко предложил создать государственный VPN
Баста и Гуф в 2026 году выпустят новый совместный альбом спустя 16 лет
Джеймс Кэмерон планирует мультсериал по «Аватару»
На страницах журнала Vogue впервые появилась ИИ-модель. Ее сгенерировали для рекламы бренда
Организаторы Букеровской премии объявили лонг-лист
Фестиваль «Круто» объявил финальный лайнап
«Ночлежка» организует курс самообороны для женщин

Пит Дэвидсон рассказал, как его первый скетч в Saturday Night Live спас Джим Керри

Фото: NBC

Пит Дэвидсон на шоу Hot Ones вспомнил первый скетч в Saturday Night Live c его участием. По его словам, он не очень понравился зрителям.

«Мой первый настоящий скетч был с Джимом Керри. Я был так взволнован, потому что Джим Керри — одна из легенд. Мы написали скетч про зомби-апокалипсис», — сказал Дэвидсон. В этом скетче Пит сыграл зомбированного сына персонажа Керри.

«Сценка получилась потрясающей. И она длинная, около шести минут. И единственное, что заставило людей рассмеяться — только одна сцена, где я должен был попытаться напасть на Джима, а он ударил меня битой, вызвав хлопок», — вспомнил Дэвидсон. «Джим — комик, он знает, как это работает, так что до конца скетча он просто продолжал грозить мне этой битой, пока мне не стало больно».

Lionsgate недавно показал трейлер хоррора «Дом», в котором главную роль исполнил Пит Дэвидсон. Он сыграл партня-бунтаря, которого приговорили к общественным работам в скрывающим жуткие тайны доме престарелых. По сюжету, на четвертом этаже здания живут пациенты, которым, как утверждается, требуют «особого ухода». Когда герой Дэвидсона раскрывает правду об этом месте, он подвергает опасности, как свою жизнь, так и жизни всех людей в центре

Расскажите друзьям