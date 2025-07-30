Пит Дэвидсон рассказал, как его первый скетч в Saturday Night Live спас Джим Керри

Пит Дэвидсон на шоу Hot Ones вспомнил первый скетч в Saturday Night Live c его участием. По его словам, он не очень понравился зрителям.
«Мой первый настоящий скетч был с Джимом Керри. Я был так взволнован, потому что Джим Керри — одна из легенд. Мы написали скетч про зомби-апокалипсис», — сказал Дэвидсон. В этом скетче Пит сыграл зомбированного сына персонажа Керри.
«Сценка получилась потрясающей. И она длинная, около шести минут. И единственное, что заставило людей рассмеяться — только одна сцена, где я должен был попытаться напасть на Джима, а он ударил меня битой, вызвав хлопок», — вспомнил Дэвидсон. «Джим — комик, он знает, как это работает, так что до конца скетча он просто продолжал грозить мне этой битой, пока мне не стало больно».
Lionsgate недавно показал трейлер хоррора «Дом», в котором главную роль исполнил Пит Дэвидсон. Он сыграл партня-бунтаря, которого приговорили к общественным работам в скрывающим жуткие тайны доме престарелых. По сюжету, на четвертом этаже здания живут пациенты, которым, как утверждается, требуют «особого ухода». Когда герой Дэвидсона раскрывает правду об этом месте, он подвергает опасности, как свою жизнь, так и жизни всех людей в центре