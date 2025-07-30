Пит Дэвидсон рассказал, как его первый скетч в Saturday Night Live спас Джим Керри

«Сценка получилась потрясающей. И она длинная, около шести минут. И единственное, что заставило людей рассмеяться — только одна сцена, где я должен был попытаться напасть на Джима, а он ударил меня битой, вызвав хлопок», — вспомнил Дэвидсон. «Джим — комик, он знает, как это работает, так что до конца скетча он просто продолжал грозить мне этой битой, пока мне не стало больно».