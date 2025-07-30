12 здоровых бабуинов убили в зоопарке Германии из‑за того, что животным не хватило места в вольере

Работники зоопарка в немецком городе Нюрнберге убили 12 бабуинов, несмотря на протесты активистов, пишет CNN.
В понедельник, 28 июля, в зоопарке заявили, что им придется начать подготовку к уничтожению обезьян. Популяция гвинейских бабуинов в зоопарке выросла до 43 особей и стала слишком большой для помещения, построенного в конце 2000-х годов для 25 животных и их детенышей, рассказали в зоопарке. Это якобы привело к конфликтам между животными.
Во вторник зверинец закрылся на весь день по техническим причинам. В этот же день полиция сообщила, что несколько активистов прорвались на территорию, после чего их задержали. Затем появилось сообщение об убийстве 12 бабуинов. Местные зоозащитники рассказали, что планируют подать иск о возбуждении уголовного дела.
В зоопарке впервые объявили о планах по уничтожению бабуинов в феврале 2024 года. Сотрудники рассматривали предложения о предоставлении приюта некоторым животным, но не смогли осуществить такой вариант в конечном итоге.
В Москве прокуратура недавно изъяла львов, которых использовали для фотосессий и возили по городам. Лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных у владельцев не было, документов на хищников тоже. В отношении хозяев возбудили дело об административном правонарушении. Льва и его детеныша передали в Московский зоопарк.