12 здоровых бабуинов убили в зоопарке Германии из‑за того, что животным не хватило места в вольере

Во вторник зверинец закрылся на весь день по техническим причинам. В этот же день полиция сообщила, что несколько активистов прорвались на территорию, после чего их задержали. Затем появилось сообщение об убийстве 12 бабуинов. Местные зоозащитники рассказали, что планируют подать иск о возбуждении уголовного дела.