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12 здоровых бабуинов убили в зоопарке Германии из‑за того, что животным не хватило места в вольере

Фото: Daniel Löb/Getty Images

Работники зоопарка в немецком городе Нюрнберге убили 12 бабуинов, несмотря на протесты активистов, пишет CNN.

В понедельник, 28 июля, в зоопарке заявили, что им придется начать подготовку к уничтожению обезьян. Популяция гвинейских бабуинов в зоопарке выросла до 43 особей и стала слишком большой для помещения, построенного в конце 2000-х годов для 25 животных и их детенышей, рассказали в зоопарке. Это якобы привело к конфликтам между животными.

Во вторник зверинец закрылся на весь день по техническим причинам. В этот же день полиция сообщила, что несколько активистов прорвались на территорию, после чего их задержали. Затем появилось сообщение об убийстве 12 бабуинов. Местные зоозащитники рассказали, что планируют подать иск о возбуждении уголовного дела.

В зоопарке впервые объявили о планах по уничтожению бабуинов в феврале 2024 года. Сотрудники рассматривали предложения о предоставлении приюта некоторым животным, но не смогли осуществить такой вариант в конечном итоге.

В Москве прокуратура недавно изъяла львов, которых использовали для фотосессий и возили по городам. Лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных у владельцев не было, документов на хищников тоже. В отношении хозяев возбудили дело об административном правонарушении. Льва и его детеныша передали в Московский зоопарк.

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