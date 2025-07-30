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В Великобритании прошел чемпионат по сапсерфингу с собаками

Фото: @dog_masters_festival

В графстве Дорсет на юге Англии прошел ежегодный чемпионат Великобритании по сапсерфингу с собаками. Об этом сообщает Associated Press.

Участников оценивали по нескольким критериям — от умения держаться на волне до стиля и общей зрелищности выступления. Победителями этого года стали серфер Карл Барнс с уиппетом по кличке Марго. Как отмечает The Munich Eye, Марго покорила судей и зрителей своей грацией.

Победители этого года
© @dog_masters_festival

На чемпионате также установили три рекорда Гиннесса:
— по скорости прохождения 50-метровки на сапборде в паре человек — собака;
— по числу собак на одном сапборде;
— по скорости спринта на сапборде среди людей с собаками.

Видео: @dog_masters_festival

Недавно в США прошел чемпионат мира по бегу в костюмах тираннозавров. В одной из дисциплин на ипподром нужно было приземлиться с парашютом, а уже потом добежать до финиша.

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