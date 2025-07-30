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В ресторане «Всё Есть» на ВДНХ теперь подают завтрак в постель

«Яндекс Еда» совместно с брендом товаров для дома Pragma открыли специальную зону на веранде греческого ресторана «Всё есть» на ВДНХ.

С 1 августа посетители смогут позавтракать или пообедать прямо в кровати, не выходя из ресторана. Все блюда повара адаптировали под формат «еда лежа».

Среди блюд — сувлаки из говядины, ньокки, мусака и на десерт сабле с вареной сгущенкой. Официанты подают заказы на подносе, который легко превращается в компактный столик.

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Интерьер оформлен в солнечной, желтой гамме с использованием текстиля и предметов от Pragma. Кровать расположена под навесом, так что погода не помешает. Забронировать зону можно бесплатно на два часа в разделе «Куда сходить» в приложении «Яндекс Еда». Кровать рассчитана на двух гостей.

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