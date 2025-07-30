«Яндекс Еда» совместно с брендом товаров для дома Pragma открыли специальную зону на веранде греческого ресторана «Всё есть» на ВДНХ.
С 1 августа посетители смогут позавтракать или пообедать прямо в кровати, не выходя из ресторана. Все блюда повара адаптировали под формат «еда лежа».
Среди блюд — сувлаки из говядины, ньокки, мусака и на десерт сабле с вареной сгущенкой. Официанты подают заказы на подносе, который легко превращается в компактный столик.
1/2
2/2
Интерьер оформлен в солнечной, желтой гамме с использованием текстиля и предметов от Pragma. Кровать расположена под навесом, так что погода не помешает. Забронировать зону можно бесплатно на два часа в разделе «Куда сходить» в приложении «Яндекс Еда». Кровать рассчитана на двух гостей.