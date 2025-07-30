Средний чек на косметику за год в России вырос на 14%

Сумма среднего чека при этом отличается в зависимости от канала продаж. Средний чек в онлайне — 3897 рублей, а офлайн — 1146 рублей. При этом летом он ниже, чем в зимние и осенние месяцы, а пик трат приходится на декабрь. Быстрее всего растут цены на хозяйственное мыло (+14% в среднем ежегодно), зубную пасту (+13%), пену для бритья (+12%) и краску для волос (+11%).