Средний чек на косметику за год в России вырос на 14%

Баста и Гуф в 2026 году выпустят новый совместный альбом спустя 16 лет
12 здоровых бабуинов убили в зоопарке Германии из‑за того, что животным не хватило места в вольере
Okko начал съемки второго сезона комедийного сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после»
В Великобритании прошел чемпионат по сапсерфингу с собаками
«Гремлины-3» готовы к производству, но все ждут, когда Спилберг одобрит сценарий
Фонд «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком» проводят благотворительную акцию «Дети вместо цветов»
Умер Пол Марио Дей — первый вокалист Iron Maiden
РКН заблокировал сервис Speedtest для проверки скорости интернета
Треть британских подростков, которые вейпят, в будущем начинают курить
В Москве перекроют Садовое кольцо 2 и 3 августа из‑за велофестиваля
В Приморье запретили подкармливать бездомных собак в общественных местах
В Петербурге пройдет афтепати Пикника Афиши x Сбер
Создатель «Медленных лошадей» Уилл Смит покинет шоу после пятого сезона
Йоргос Лантимос снял клип для Джерскина Фендрикса. В нем появилась Эмма Стоун
Драму «Гигант» с Пирсом Броснаном выпустит кинокомпания Vertical в 2026 году
Мэттью МакКонахи спасает детей от огня в трейлере «Потерянного автобуса»
Российская киноиндустрия потеряла из‑за пиратства около 1,6 млрд рублей за полгода
На фестивале Park Live в Алматы выступит рэпер Суэй Ли, работавший с Мадонной и Post Malone
С 1 августа вступает в силу закон, разрешающий отказаться от массовых рассылок
Герман Клименко предложил создать государственный VPN
Джеймс Кэмерон планирует мультсериал по «Аватару»
На страницах журнала Vogue впервые появилась ИИ-модель. Ее сгенерировали для рекламы бренда
Организаторы Букеровской премии объявили лонг-лист
Фестиваль «Круто» объявил финальный лайнап
«Ночлежка» организует курс самообороны для женщин
Картину Сальвадора Дали, купленную за 200 долларов на распродаже, оценили в 40 тыс.
В курортном городе во Франции запретили появляться в купальниках и плавках за пределами пляжа
Кристофера Нолана раскритиковали за съемки «Одиссеи» в оккупированной Марокко части Западной Сахары

Средний чек на косметику за год в России вырос на 14%

Фото: Sonia Roselli/Unsplash

Средний чек при покупке косметики за год увеличился почти на 14% по сравнению с 2024 годом, до 1474 рублей. Об этом говорится в исследовании издания «Бизнес-секреты» совместно с T-Data.

Сумма среднего чека при этом отличается в зависимости от канала продаж. Средний чек в онлайне — 3897 рублей, а офлайн — 1146 рублей. При этом летом он ниже, чем в зимние и осенние месяцы, а пик трат приходится на декабрь. Быстрее всего растут цены на хозяйственное мыло (+14% в среднем ежегодно), зубную пасту (+13%), пену для бритья (+12%) и краску для волос (+11%).

Среди самых крупных брендов по объему трат на косметику — «Золотое Яблоко», «Магнит Косметик», «Лэтуаль», «Улыбка радуги» и «Рив Гош». При этом списки топ-10 брендов в офлайн- и онлайн-ретейле разительно отличаются. Так, например, «Улыбка радуги», «Подружка», «Estel», «Yves Rocher», «Парфюм-Лидер» и «Л’Окситан» имеют значительную долю только в офлайне. Безоговорочный лидер в обоих сегментах — «Золотое Яблоко». Сеть доминирует в офлайне и онлайне — по 24 и 53% соответственно, а в целом продажи бренда составляют 33% оборота индустрии.

Рост сегмента ухода за кожей. Спрос на уходовую косметику вырос на фоне пандемии и постковидных трендов self care. По данным NielsenIQ, категория Skincare выросла на ~20% в 2021–2023 годах. При этом есть запрос на продукты с работающими активами, которые решают проблемы с первого применения.

По данным исследования, наиболее существенно цены выросли в 2022 году: на 31% подорожала туалетная вода, на 27% — крем для лица, на 27% — крем для бритья и шампунь, а хозяйственное мыло — на целых 55%. В последующие годы цены относительно стабилизировались и продолжают расти на 1–15% в год в зависимости от категории.

В первом полугодии 2025 года средний чек на косметику у женщин составил 1509 рублей, а у мужчин — 1522 рубля. При этом большая доля женщин (28%) совершают в среднем более 21 покупки косметики в год. Мужчины совершают покупки реже — для большинства (31%) привычнее покупать косметические средства 5–10 раз в год.

Cамый большой средний чек — в Москве (2367 рублей). Он в 1,6 раза превышает средний показатель по России. Кроме того, высокие средние чеки в регионах Дальневосточного федерального округа. К примеру, в Амурской области чек составил 2301 рубль, в Сахалинской — 2211 рублей, а в Хабаровском крае — 2125 рублей. Наименьший средний чек оказался в Карелии — 902 рубля.

Расскажите друзьям