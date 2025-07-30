Средний чек на косметику за год в России вырос на 14%

Средний чек при покупке косметики за год увеличился почти на 14% по сравнению с 2024 годом, до 1474 рублей. Об этом говорится в исследовании издания «Бизнес-секреты» совместно с T-Data.
Сумма среднего чека при этом отличается в зависимости от канала продаж. Средний чек в онлайне — 3897 рублей, а офлайн — 1146 рублей. При этом летом он ниже, чем в зимние и осенние месяцы, а пик трат приходится на декабрь. Быстрее всего растут цены на хозяйственное мыло (+14% в среднем ежегодно), зубную пасту (+13%), пену для бритья (+12%) и краску для волос (+11%).
Среди самых крупных брендов по объему трат на косметику — «Золотое Яблоко», «Магнит Косметик», «Лэтуаль», «Улыбка радуги» и «Рив Гош». При этом списки топ-10 брендов в офлайн- и онлайн-ретейле разительно отличаются. Так, например, «Улыбка радуги», «Подружка», «Estel», «Yves Rocher», «Парфюм-Лидер» и «Л’Окситан» имеют значительную долю только в офлайне. Безоговорочный лидер в обоих сегментах — «Золотое Яблоко». Сеть доминирует в офлайне и онлайне — по 24 и 53% соответственно, а в целом продажи бренда составляют 33% оборота индустрии.
Рост сегмента ухода за кожей. Спрос на уходовую косметику вырос на фоне пандемии и постковидных трендов self care. По данным NielsenIQ, категория Skincare выросла на ~20% в 2021–2023 годах. При этом есть запрос на продукты с работающими активами, которые решают проблемы с первого применения.
По данным исследования, наиболее существенно цены выросли в 2022 году: на 31% подорожала туалетная вода, на 27% — крем для лица, на 27% — крем для бритья и шампунь, а хозяйственное мыло — на целых 55%. В последующие годы цены относительно стабилизировались и продолжают расти на 1–15% в год в зависимости от категории.
В первом полугодии 2025 года средний чек на косметику у женщин составил 1509 рублей, а у мужчин — 1522 рубля. При этом большая доля женщин (28%) совершают в среднем более 21 покупки косметики в год. Мужчины совершают покупки реже — для большинства (31%) привычнее покупать косметические средства 5–10 раз в год.
Cамый большой средний чек — в Москве (2367 рублей). Он в 1,6 раза превышает средний показатель по России. Кроме того, высокие средние чеки в регионах Дальневосточного федерального округа. К примеру, в Амурской области чек составил 2301 рубль, в Сахалинской — 2211 рублей, а в Хабаровском крае — 2125 рублей. Наименьший средний чек оказался в Карелии — 902 рубля.