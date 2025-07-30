«Гремлины-3» готовы к производству, но все ждут, когда Спилберг одобрит сценарий

Зак Галлиган, исполнивший роль Билли Пельтцера в оригинальных «Гремлинах», рассказал на Comic-Con в Манчестере, что Warner Bros. активно работает над третьей частью культовой франшизы.
По его словам, сценарий уже готов и сейчас находится на рассмотрении у Стивена Спилберга, который выступает исполнительным продюсером.
«Спустя 35 лет они наконец-то написали сценарий. Warner Bros. невероятно заинтересована в его реализации, но, судя по всему, они ждут, пока Спилберг прочитает его и одобрит», — добавил актер.
Франшиза «Гремлины» стартовала в 1984 году. В последние годы интерес к ней возрос: в 2023 году вышел анимационный сериал «Гремлины: Тайны могвая», а весной 2025-го — его второй сезон «Дикая партия».
В апреле Warner Bros. подтвердила, что студия совместно со студией Спилберга Amblin Entertainment работает не только над «Гремлинами-3», но и над «Балбесами-2».