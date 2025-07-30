Глава Башкирии встретился с нефорами: «Теперь знаю, кто такие готы, косплееры, анимешники»

Глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с представителями неформальных сообществ республики.
«Сегодня была одна из самых необычных встреч за все время моей работы. И, признаюсь, я долго к ней готовился, читал справки. Теперь знаю, кто такие готы, косплееры, анимешники», — отметил депутат.
На встрече они обсудили творческие увлечения представителей субкультур и поддержку, которую может оказать правительство неформалам. Еще велась беседа о тематических фестивалях, которые можно провести в республике.
«Эти ребята выглядят по-другому, у них особый, необычный взгляд на мир. Но все они наши дети. Очень талантливые, умные, чистые. И с невероятной внутренней свободой», — отметил Хабиров.
Он также добавил, что его цель сделать так, чтобы каждый житель республики получил возможности для самореализации. «Продолжим их создавать», — заключил глава Башкирии.