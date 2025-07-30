В возрасте 69 лет умер Пол Марио Дэй, первый вокалист легендарной группы Iron Maiden. О его смерти сообщила группа More, с которой он выступал после ухода из Iron Maiden.
Причина смерти не разглашается. «С глубокой скорбью узнали о кончине Пола Марио Дэя — великолепного вокалиста группы More. Он внес огромный вклад в Новую волну британского хэви-метала, начиная с первых дней в составе Iron Maiden и продолжая впечатляющим участием в альбоме „Warhead“», — говорится в заявлении музыкантов.
Дэй был значимой фигурой на рок-сцене Великобритании и принимал участие в таких знаковых фестивалях, как Monsters of Rock в Доннингтоне в 1981 году, где он выступал на одной сцене с AC/DC, Whitesnake и другими звездами.
Пол присоединился к Iron Maiden в 1975 году по приглашению основателя группы Стива Харриса. Однако уже в 1976 году он покинул коллектив, так как, по мнению музыкантов, ему не хватало сценического присутствия. Впоследствии его заменили Деннис Уилкок, а затем — Пол Ди’Анно, который записал с группой первые два альбома. Сам Дэй позже признавался, что этот болезненный опыт стал для него важным жизненным уроком.