Пол присоединился к Iron Maiden в 1975 году по приглашению основателя группы Стива Харриса. Однако уже в 1976 году он покинул коллектив, так как, по мнению музыкантов, ему не хватало сценического присутствия. Впоследствии его заменили Деннис Уилкок, а затем — Пол Ди’Анно, который записал с группой первые два альбома. Сам Дэй позже признавался, что этот болезненный опыт стал для него важным жизненным уроком.