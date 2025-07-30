Фонд «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком» проводят благотворительную акцию «Дети вместо цветов»

Фонд помощи хосписам «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком» в 11-й раз проводят ежегодную благотворительную акцию «Дети вместо цветов».
Первого сентября школьники дарят учителю один букет от класса, а остальную сумму, которую планировали потратить на цветы, жертвуют на поддержку тяжелобольных детей и молодых взрослых. Собранные средства идут на покупку медицинского оборудования и расходных материалов для него, инвалидных колясок и лечебного питания. Кроме того — на медицинскую помощь, которую оказывают пациентам врачи и медсестры, няни, координаторы, юристы и психологи.
Регистрация на акцию открыта. За 10 лет проведения акции фонд «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком» собрали более 480 млев рублей, чтобы помочь тяжелобольным детям и молодым взрослым по всей стране; помощь получили 11 тыс. семей; в 2024 году в акции участвовали школы в 1248 населенных пунктах, сумма сбора — более 96 миллионов рублей. В этом году помощи ждут более 1190 семей из 65 регионов России.
Как принять участие в акции?
- Договориться с учителем, родителями и школьниками об участии. Важно, чтобы участие было добровольным. На dvc.fondvera.ru есть карточки и шаблоны сообщений для родительских чатов — они помогут доступно объяснить идею акции.
- Зарегистрироваться на dvc.fondvera.ru. Участвовать можно и одному, и всем классом. После регистрации можно получить атрибутику или макеты, чтобы изготовить её самим: наклейки, стикерпаки, ленту для общего букета и открытку учителю.
- Сделать пожертвование. Минимальной суммы нет — это важный принцип акции. Сделать перевод можно индивидуально или всем классом. Участники акции могут в режиме реального времени следить за сбором средств: на странице акции есть онлайн-счетчик. В личном кабинетеможно следить за персональным счётчиком своего класса.