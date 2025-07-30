Фонд «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком» проводят благотворительную акцию «Дети вместо цветов»

Регистрация на акцию открыта. За 10 лет проведения акции фонд «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком» собрали более 480 млев рублей, чтобы помочь тяжелобольным детям и молодым взрослым по всей стране; помощь получили 11 тыс. семей; в 2024 году в акции участвовали школы в 1248 населенных пунктах, сумма сбора — более 96 миллионов рублей. В этом году помощи ждут более 1190 семей из 65 регионов России.