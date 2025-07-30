РКН заблокировал сервис Speedtest для проверки скорости интернета

«Ограничение доступа к Speedtest — это не формальность. Речь идет о реальной угрозе для безопасности российской телеком-инфраструктуры. Этот сервис, хоть и выглядит как простой инструмент для проверки скорости интернета, собирает весьма чувствительные технические данные о работе сетей, маршрутах и параметрах соединений. Учитывая, что Ookla — американская компания, вся эта информация может запросто попасть в распоряжение иностранных спецслужб», — сказал он.