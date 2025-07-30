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РКН заблокировал сервис Speedtest для проверки скорости интернета

Роскомнадзор заблокировал сервис Speedtest для проверки скорости интернета. Об этом сообщает ТАСС.

«Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства РФ № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети „Интернет“», — говорится в сообщении РКН.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что Speedtest собирал технические данные о работе сетей и эта информация могла попасть в «распоряжение иностранных спецслужб».

«Ограничение доступа к Speedtest — это не формальность. Речь идет о реальной угрозе для безопасности российской телеком-инфраструктуры. Этот сервис, хоть и выглядит как простой инструмент для проверки скорости интернета, собирает весьма чувствительные технические данные о работе сетей, маршрутах и параметрах соединений. Учитывая, что Ookla — американская компания, вся эта информация может запросто попасть в распоряжение иностранных спецслужб», — сказал он.

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