Okko начал съемки второго сезона комедийного сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после»

Онлайн-кинотеатр Okko совместно с Originals Production и Norm Production приступил к съемкам второго сезона комедийной драмы «Секс. До и после». Премьера ожидается в 2026 году.
«Второй сезон проекта продолжит рассказывать о любви, отношениях и истинных эмоциях. Это истории, которые начнутся до секса, а закончатся после, истории поиска и борьбы, принятия и отказа, измен и верности», — гласит синопсис.
Действие продолжения развернется в Петербурге. Связующим звеном между персонажами и городом выступит экскурсовод в исполнении Юлии Снигирь.
Как и в первом сезоне, режиссером выступит Дарья Мороз, оператором-постановщиком станет Евгений Цветков, а креативным продюсером проекта вновь назначен Антон Морозенко. В актерский состав вошли Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Максим Матвеев, Софья Эрнст, Алексей Макаров, Данил Стеклов, Марина Васильева, Анастасия Уколова и другие.
«Когда я придумывал этот проект, все началось с простой, но важной идеи — поговорить об отношениях и близости максимально честно. Мне хотелось, чтобы истории были узнаваемыми, живыми, местами ироничными, но при этом не теряли своей глубины», — отметил генеральный продюсер Вячеслав Дусмухаметов.