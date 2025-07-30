Треть британских подростков, которые вейпят, в будущем начинают курить

Вероятность, что школьники в возрасте 17 лет начнут курить в 2018 году, составила около 1,5%, если они не курили вейп — и 33%, если они это делали. Полученные данные свидетельствуют о том, что электронные сигареты все чаще становятся «воротами» к никотину для детей. Это ухудшает тенденцию к снижению уровня курения среди подростков за последние 50 лет. Как отмечает издание, с 2018 вероятность перехода на никотин у школьников, возможно, возросла, поскольку за последние семь лет уровень вейпинга и курения среди подростков только вырос.