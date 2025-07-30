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Треть британских подростков, которые вейпят, в будущем начинают курить

Фото: wild vibes/Unsplash

Исследования показывают, что треть британских подростков, которые вейпят, в будущем начинают курить табак, пишет The Guardian.

Вероятность, что школьники в возрасте 17 лет начнут курить в 2018 году, составила около 1,5%, если они не курили вейп — и 33%, если они это делали. Полученные данные свидетельствуют о том, что электронные сигареты все чаще становятся «воротами» к никотину для детей. Это ухудшает тенденцию к снижению уровня курения среди подростков за последние 50 лет. Как отмечает издание, с 2018 вероятность перехода на никотин у школьников, возможно, возросла, поскольку за последние семь лет уровень вейпинга и курения среди подростков только вырос.

Данные, собранные организацией Action on Smoking and Health в этом году, показывают, что 20% подростков в возрасте от 11 до 17 лет в Великобритании пробовали вейпинг — это около 1,1 млн детей. Уровень курящей молодежи при этом увеличился с 14% в 2023 году до 21% в 2025 году.

В Великобритании недавно заработал первый рехаб для подростков, зависимых от вейпа. Лечение будет подбираться индивидуально. Оно может включать в себя замещение никотина или терапию, направленную на снижение количества вейпа, а также психологическую поддержку.

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