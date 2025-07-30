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В Москве перекроют Садовое кольцо 2 и 3 августа из‑за велофестиваля

Фото: Heybike/Unsplash

2 и 3 августа в Москве временно ограничат движение транспорта по Садовому кольцу и прилегающим улицам. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

Перекрытие связано с проведением ежегодного Московского ночного велофестиваля. Садовое кольцо будет закрыто для транспорта с 20.30 2 августа до 01.00 3 августа. В этом же временном отрезке перекроют часть Зубовской улицы от Дашкова переулка до Садового кольца.

С 31 июля введут запрет на парковку на участке Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской) и на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской). С 1 по 2 августа до 17.00 закроют по одной полосе движения в каждом направлении на указанных участках.

В момент проведения велофестиваля будет невозможно подъехать к Парку Горького со стороны Крымского Вала, ТРЦ «Атриум» и Курскому вокзалу, театру сатиры на Большой Садовой, ТЦ «Смоленский пассаж» и ТРЦ «Павелецкая Плаза».

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