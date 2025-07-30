В Москве перекроют Садовое кольцо 2 и 3 августа из‑за велофестиваля

С 31 июля введут запрет на парковку на участке Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской) и на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской). С 1 по 2 августа до 17.00 закроют по одной полосе движения в каждом направлении на указанных участках.