На Патриках массово закрываются рестораны из‑за роста аренды

На Патриарших прудах закрывается ресторан Amy, появившийся три года назад. Это уже шестое закрытие за последние три месяца, сообщает телеграм-канал «Трапезник».
Ресторан прекратит работу уже 31 июля. «Кто следующий? Слышал месяц назад, что один из главных претендентов — Grassa», — говорится в сообщении.
Телеграм-канал «Сысоев FM» подчеркивает, что «причина банальная (и грустная): подняли аренду больше чем в два раза». Ранее на Патриках прекратили работу Uilliam’s, Cutta Cutta, Cape, Aquatica и Champagne Charlie’s Bistro. В августе к закрытию готовится Bocconcino.
Еще в начале этого года Forbes писал, что 53% заведений, которые открылись на Патриарших прудах с 2015 года, проработали в этой локации менее года, 19% кафе продержались по три-четыре года. И только 12% — больше пяти лет.
Тогда совладелец ресторана «МариVanna» Андрей Федорин отметил, что даже высокий поток клиентов не покрывает стоимость аренды: «Стометровое помещение в месте, не очень хорошо оснащенном всей инфраструктурой, может стоить в месяц примерно 2 млн руб. и больше. Это запредельно высокие ставки, которые мешают работать не только просто нормальным ресторанам, но и очень хорошим».