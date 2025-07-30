В Приморье запретили подкармливать бездомных собак в общественных местах

«Ответственность будет наступать за непосредственное кормление собак без владельцев в местах, определенных правительством Приморского края, а также за оставление в указанных местах еды для животных (как собак, так и кошек)», — говорится на сайте. При этом поправки разрешают кормить котов и кошек в любых местах края, не оставляя еду после этого.