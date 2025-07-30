В Приморье запретили подкармливать бездомных собак в общественных местах

Баста и Гуф в 2026 году выпустят новый совместный альбом спустя 16 лет
В Петербурге пройдет афтепати Пикника Афиши x Сбер
Создатель «Медленных лошадей» Уилл Смит покинет шоу после пятого сезона
Йоргос Лантимос снял клип для Джерскина Фендрикса. В нем появилась Эмма Стоун
Драму «Гигант» с Пирсом Броснаном выпустит кинокомпания Vertical в 2026 году
Мэттью МакКонахи спасает детей от огня в трейлере «Потерянного автобуса»
Российская киноиндустрия потеряла из‑за пиратства около 1,6 млрд рублей за полгода
На фестивале Park Live в Алматы выступит рэпер Суэй Ли, работавший с Мадонной и Post Malone
С 1 августа вступает в силу закон, разрешающий отказаться от массовых рассылок
Герман Клименко предложил создать государственный VPN
Джеймс Кэмерон планирует мультсериал по «Аватару»
На страницах журнала Vogue впервые появилась ИИ-модель. Ее сгенерировали для рекламы бренда
Организаторы Букеровской премии объявили лонг-лист
Фестиваль «Круто» объявил финальный лайнап
«Ночлежка» организует курс самообороны для женщин
Картину Сальвадора Дали, купленную за 200 долларов на распродаже, оценили в 40 тыс.
В курортном городе во Франции запретили появляться в купальниках и плавках за пределами пляжа
Кристофера Нолана раскритиковали за съемки «Одиссеи» в оккупированной Марокко части Западной Сахары
У сетей аптек «Столички» и «Неофарм» произошел сбой в работе
Okko назвал дату премьеры сериала «Дыши» ― драмы о родах с Мариной Александровой
Звезда «Игры престолов» Хафтор Юлиус Бьернссон установил мировой рекорд в становой тяге
Джулия Гарнер подтвердила, что работа над байопиком о Мадонне продолжается
Universal Pictures официально подтвердила каст «Знакомства с родителями-4». Фильм выйдет в 2026 году
Том Круз пришел на концерт Oasis, хотя ранее братья Галлахер называли его «маленьким ублюдком»
В Якутии жертв домашнего насилия будут бесплатно обучать кикбоксингу и джиу-джитсу
«Союзмультфильм» проиграл суд в США из‑за прав на Чебурашку в Японии
Майкл Киванука отменил все концерты на лето из‑за продолжающихся проблем со здоровьем
В Анапе туристический поток упал на 70% из‑за загрязнения мазутом

В Приморье запретили подкармливать бездомных собак в общественных местах

Фото: ARlens/Unsplash

Парламент Приморья принял поправки, которые вводят административную ответственность за воспрепятствование отлову безнадзорных животных и подкармливание собак в публичных местах. Об этом говорится на сайте правительства региона.

«Ответственность будет наступать за непосредственное кормление собак без владельцев в местах, определенных правительством Приморского края, а также за оставление в указанных местах еды для животных (как собак, так и кошек)», — говорится на сайте. При этом поправки разрешают кормить котов и кошек в любых местах края, не оставляя еду после этого.

Для граждан, мешающих специализированным службам и организациям по отлову животных без владельцев предусматривается штраф в размере в размере от 3 до 5 тыс. рублей. За нарушение запрета на кормление собак без владельцев будет вынесено предупреждение, за повторное правонарушение — штраф в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей.

За нарушение запрета на оставление пищевых продуктов для животных в запрещенных местах может быть вынесено предуреждение. За повторное нарушение установлен штраф от 2 до 4 тыс. рублей. Законопроект также увеличивает штрафные санкции за самовыгул домашнего животного. Административное взыскание составит на граждан от 3 до 5 тысяч рублей (ранее было 1,5 — 2 тыс. рублей).

В России живут 3,6 млн бездомных животных , из которых 2,8 млн кошек и 800 тыс. собак. При этом в приютах кошек живет гораздо меньше, чем собак ― 20 тыс. против 150 тыс.

Расскажите друзьям