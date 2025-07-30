В Приморье запретили подкармливать бездомных собак в общественных местах

Парламент Приморья принял поправки, которые вводят административную ответственность за воспрепятствование отлову безнадзорных животных и подкармливание собак в публичных местах. Об этом говорится на сайте правительства региона.
«Ответственность будет наступать за непосредственное кормление собак без владельцев в местах, определенных правительством Приморского края, а также за оставление в указанных местах еды для животных (как собак, так и кошек)», — говорится на сайте. При этом поправки разрешают кормить котов и кошек в любых местах края, не оставляя еду после этого.
Для граждан, мешающих специализированным службам и организациям по отлову животных без владельцев предусматривается штраф в размере в размере от 3 до 5 тыс. рублей. За нарушение запрета на кормление собак без владельцев будет вынесено предупреждение, за повторное правонарушение — штраф в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей.
За нарушение запрета на оставление пищевых продуктов для животных в запрещенных местах может быть вынесено предуреждение. За повторное нарушение установлен штраф от 2 до 4 тыс. рублей. Законопроект также увеличивает штрафные санкции за самовыгул домашнего животного. Административное взыскание составит на граждан от 3 до 5 тысяч рублей (ранее было 1,5 — 2 тыс. рублей).
В России живут 3,6 млн бездомных животных , из которых 2,8 млн кошек и 800 тыс. собак. При этом в приютах кошек живет гораздо меньше, чем собак ― 20 тыс. против 150 тыс.