В Петербурге пройдет афтепати Пикника Афиши x Сбер

9 августа 2025 года Елагин остров отыграет последний трек, и тут же Пикник Афиши х Сбер сменит локацию. Фестиваль переместится в атмосферный Bar Mirage (Санкт-Петербург, Шамшева, 4). Это не просто афтепати, а полноценный второй акт, где атмосфера «Пикника» обретает новую форму в клубном формате. Партнер мероприятия — креативное агентство influencer-маркетинга hello blogger (Kokoc Group).