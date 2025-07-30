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В Петербурге пройдет афтепати Пикника Афиши x Сбер

Фото: пресс-служба

9 августа 2025 года Елагин остров отыграет последний трек, и тут же Пикник Афиши х Сбер сменит локацию. Фестиваль переместится в атмосферный Bar Mirage (Санкт-Петербург, Шамшева, 4). Это не просто афтепати, а полноценный второй акт, где атмосфера «Пикника» обретает новую форму в клубном формате. Партнер мероприятия — креативное агентство influencer-маркетинга hello blogger (Kokoc Group).

Ночная смена лайнапа:

  • Марина Земка (23:00) — диджей и музыкальный продюсер Пикника Афиши 
  • TonySouljah (00:30) — продюсер и участник объединения Melon Music.
  • 4eu3 (01:30) — битмейкер знаковых хип-хоп-исполнителей от Big Russian Bo$$ до Скриптонита.
  • Dopeclvb (02:30) — после сценического реюниона на Елагином острове устроят совместный сет в YungRussia-эстетике.
  • Sensee (03:45) — мощный dj-сет на максимуме, завершающий ночь.

Пикник Афиши х Сбер ночью только начинается — меняет формат опен-эйра на клубный и дарит возможность продолжить общение с близкими по духу.

Все самое важное о программе фестиваля, билетах и активностях здесь.

Афтепати Пикника Афиши х Сбер
Концерт / 9 августа
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