В Петербурге пройдет афтепати Пикника Афиши x Сбер

9 августа 2025 года Елагин остров отыграет последний трек, и тут же Пикник Афиши х Сбер сменит локацию. Фестиваль переместится в атмосферный Bar Mirage (Санкт-Петербург, Шамшева, 4). Это не просто афтепати, а полноценный второй акт, где атмосфера «Пикника» обретает новую форму в клубном формате. Партнер мероприятия — креативное агентство influencer-маркетинга hello blogger (Kokoc Group).
Ночная смена лайнапа:
- Марина Земка (23:00) — диджей и музыкальный продюсер Пикника Афиши
- TonySouljah (00:30) — продюсер и участник объединения Melon Music.
- 4eu3 (01:30) — битмейкер знаковых хип-хоп-исполнителей от Big Russian Bo$$ до Скриптонита.
- Dopeclvb (02:30) — после сценического реюниона на Елагином острове устроят совместный сет в YungRussia-эстетике.
- Sensee (03:45) — мощный dj-сет на максимуме, завершающий ночь.
Пикник Афиши х Сбер ночью только начинается — меняет формат опен-эйра на клубный и дарит возможность продолжить общение с близкими по духу.
Все самое важное о программе фестиваля, билетах и активностях здесь.