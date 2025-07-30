Создатель «Медленных лошадей» Уилл Смит покинет шоу после пятого сезона

Уилл Смит, создатель хитового сериала «Медленные лошади», покинет проект после пятого сезона. Об этом сообщает Variety.
С самого начала шоу в 2022 году он писал сценарии, адаптируя романы Мика Херрона, и выступал исполнительным продюсером. В 2024 году Смит стал лауреатом «Эмми», а в этом году вновь претендует на награды в двух номинациях: «Лучший сценарий» и «Лучший драматический сериал».
Шестой сезон возглавит сценарист Гэби Чьяппе, известная по драме «Уровень», а за седьмой возьмется Бен Вэнстоун — создатель «О всех созданиях — больших и малых».
«Медленные лошади» рассказывают о группе изгоев из МИ-5, работающих в разведке под руководством Джексона Лэмба. Действие развивается в современном Лондоне, но в основе сюжета, юмора и развития персонажей лежит классический шекспировский стиль. Премьера пятого сезона состоится 24 сентября на Apple TV+.