Создатель «Медленных лошадей» Уилл Смит покинет шоу после пятого сезона

Баста и Гуф в 2026 году выпустят новый совместный альбом спустя 16 лет
Йоргос Лантимос снял клип для Джерскина Фендрикса. В нем появилась Эмма Стоун
Драму «Гигант» с Пирсом Броснаном выпустит кинокомпания Vertical в 2026 году
Мэттью Макконахи спасает детей от огня в трейлере «Потерянного автобуса»
Российская киноиндустрия потеряла из‑за пиратства около 1,6 млрд рублей за полгода
На фестивале Park Live в Алматы выступит рэпер Суэй Ли, работавший с Мадонной и Post Malone
С 1 августа вступает в силу закон, разрешающий отказаться от массовых рассылок
Герман Клименко предложил создать государственный VPN
Джеймс Кэмерон планирует мультсериал по «Аватару»
На страницах журнала Vogue впервые появилась ИИ-модель. Ее сгенерировали для рекламы бренда
Организаторы Букеровской премии объявили лонг-лист
Фестиваль «Круто» объявил финальный лайнап
«Ночлежка» организует курс самообороны для женщин
Картину Сальвадора Дали, купленную за 200 долларов на распродаже, оценили в 40 тыс.
В курортном городе во Франции запретили появляться в купальниках и плавках за пределами пляжа
Кристофера Нолана раскритиковали за съемки «Одиссеи» в оккупированной Марокко части Западной Сахары
У сетей аптек «Столички» и «Неофарм» произошел сбой в работе
Okko назвал дату премьеры сериала «Дыши» ― драмы о родах с Мариной Александровой
Звезда «Игры престолов» Хафтор Юлиус Бьернссон установил мировой рекорд в становой тяге
Джулия Гарнер подтвердила, что работа над байопиком о Мадонне продолжается
Universal Pictures официально подтвердила каст «Знакомства с родителями-4». Фильм выйдет в 2026 году
Том Круз пришел на концерт Oasis, хотя ранее братья Галлахер называли его «маленьким ублюдком»
В Якутии жертв домашнего насилия будут бесплатно обучать кикбоксингу и джиу-джитсу
«Союзмультфильм» проиграл суд в США из‑за прав на Чебурашку в Японии
Майкл Киванука отменил все концерты на лето из‑за продолжающихся проблем со здоровьем
В Анапе туристический поток упал на 70% из‑за загрязнения мазутом
Сериал «Позолоченный век» продлили на четвертый сезон
Треть мужчин готовы сделать предложение после недельного курортного романа

Создатель «Медленных лошадей» Уилл Смит покинет шоу после пятого сезона

Фото: Apple TV+

Уилл Смит, создатель хитового сериала «Медленные лошади», покинет проект после пятого сезона. Об этом сообщает Variety.

С самого начала шоу в 2022 году он писал сценарии, адаптируя романы Мика Херрона, и выступал исполнительным продюсером. В 2024 году Смит стал лауреатом «Эмми», а в этом году вновь претендует на награды в двух номинациях: «Лучший сценарий» и «Лучший драматический сериал».

Шестой сезон возглавит сценарист Гэби Чьяппе, известная по драме «Уровень», а за седьмой возьмется Бен Вэнстоун — создатель «О всех созданиях — больших и малых».

«Медленные лошади» рассказывают о группе изгоев из МИ-5, работающих в разведке под руководством Джексона Лэмба. Действие развивается в современном Лондоне, но в основе сюжета, юмора и развития персонажей лежит классический шекспировский стиль. Премьера пятого сезона состоится 24 сентября на Apple TV+.

Расскажите друзьям
Теги:
Apple
Люди:
Уилл Смит