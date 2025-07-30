Создатель «Медленных лошадей» Уилл Смит покинет шоу после пятого сезона

С самого начала шоу в 2022 году он писал сценарии, адаптируя романы Мика Херрона, и выступал исполнительным продюсером. В 2024 году Смит стал лауреатом «Эмми», а в этом году вновь претендует на награды в двух номинациях: «Лучший сценарий» и «Лучший драматический сериал».