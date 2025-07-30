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Врачи онкодиспансера провели операцию во время землетрясения на Камчатке, удерживая пациента

Фото: SJ Objio/Unsplash

После мощнейшего землетрясения на Камчатке в сети появилось видео, на котором врачи онкодиспансера удерживают пациента во время серьезной операции.

Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников отметил, что врачи «сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом», в данный момент с ним всё хорошо. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал наградить врачей.

В ночь на 30 июля в 161 километре от побережья Камчатки произошло мощное землетрясение. Сначала специалисты РАН оценили его в 7,1 балла, затем повысили до 8,5, а позже — до 8,7.

После него на берег Северо-Курильска обрушилось цунами. Волны также достигли Японии, выбросив на берег трех китов, и уже ожидаются на Гавайских островах.

По данным Геофизической службы РАН, афтершоки магнитудой до 7,5 будут продолжаться не менее месяца. На Курильских островах эвакуировали в безопасные районы 2700 человек.

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