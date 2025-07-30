Врачи онкодиспансера провели операцию во время землетрясения на Камчатке, удерживая пациента

Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников отметил, что врачи «сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом», в данный момент с ним всё хорошо. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал наградить врачей.