На Камчатке произошло мощное землятрясение. Изначально его магнитуда оценивалась цифру в 8,5, передал ТАСС.
Землетрясение случилось 30 июля после 2:00 по московскому времени. На Камчатке в этот момент было 11:00. На побережье Авачинского залива, на Курильских островах, в Японии и в США объявили угрозу цунами.
Вскоре после этого волну высотой 3-4 метра зафиксировали в Елизовском районе Камчатки. Ближе к 4:00 на полуострове произошли повторные подземные толчки силой до 5,8.
Губернатор Камчатского края сообщил, что в Петропавловске-Камчатском из‑за землетрясения упала стена в детском саду. Жертв в результате этого инцидента не было, однако пострадавшие от стихии на полуострове все же есть.
Нескольким людям понадобилась медицинская помощь. По данным ТАСС, они получили травмы, выбегая из зданий. Одна из пострадавших получила травмы во время нахождения в здании аэропорта.